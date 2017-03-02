Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca, Suriye sınır hattında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin gerçekleştirilen basın turu kapsamında Kilis'te sınırın sıfır noktasındaki 1. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Höyük Hudut Karakol Komutanlığı da ziyaret edildi. 1. Hudut Alay Komutanı Albay Alparslan Kılınç tarafından hudut tekmilinin alınmasıyla başlayan ziyarette Karakol Komutanı Üsteğmen Eray Coşkun karakol komutanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Suriye sınırında yaklaşık 7 kilometrelik alanda sorumluluk sahası bulunan Höyük Karakol Komutanlığından sınır hattı aralıksız olarak kontrol ediliyor. Mehmetçik, yasa dışı sınır geçişleri ve kaçakçılığa engel olmak için sınır fiziki güvenlik sistemleri bulunan sınır hattında devriye atıyor, sınır hattında ve karakol komutanlığında bulunan 20 metre yüksekliğindeki kulelerden sınırın karşısındaki hareketliliği anbean takip ediyor. Karakolun sorumluluk sahasının karşısındaki Suriye tarafında ise Meydan-ı Akbez köyü bulunuyor. Nüfusun yaklaşık 4 bine yaklaştığı köyde PYD/YPG üyesi teröristler de yer alıyor.

"VAHİDE"DEN SINIR HATTINDA DEVRİYE GÖREVİ

Modüler beton duvarın bulunduğu sınır hattı termal kameralarla da takip ediliyor. Görüntüler karakoldaki komuta merkezinde anlık olarak kontrol ediliyor.

Duvarın arkasındaki olası hareketlilik zırhlı araca monte edilen ve 12 metreye kadar yükselebilen kameralarla da gözetleniyor. Ayrıca şüpheli durumlar köpekli devriyelerle de kontrol ediliyor. Özel olarak eğitilen "Vahide" isimi köpek de özellikle dere yataklarının çevresindeki alanlarda yapılan aramalarda önemli rol oynuyor.

10 KİLOMETRELİK ALANDA EN UFAK HAREKETİ TESPİT EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine yeni giren üstün teknik ve taktik özelliklere sahip "Kobra 2" adlı zırhlı araç da sınır güvenliğinde önemli rol üstleniyor. Milli imkanlarla üretilen ve yerli sistemlere sahip zırhlı araç, devriyenin yanı sıra erken uyarı görevinde de kullanılıyor. Araçta radar, hedef tespit sistemi ve termal kamera bulunuyor. Hedef tespit sistemiyle yapılan en ufak atışın kaynağı doğru şekilde belirleniyor. Ayrıca 10 kilometre menzile sahip radarın tespit ettiği hareketliliğe zırhlı araçtaki kameralar otomatik odaklanıyor. Böylece hudut hattındaki en ufak hareketliliğin gözden kaçmasına engel olunuyor. Termal kamerası 4, normal kamerası 3 kilometre menzile sahip araçta radar ve termal kamera operatörü de görev yapıyor.

Öte yandan, Höyük Hudut Karakol Komutanlığınca, olası saldırılarda verilecek anlık tepki ile temsili olarak yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan iki kişinin yakalanmasına yönelik iki ayrı tatbikat da gerçekleştirildi.