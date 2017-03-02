Sigara satışında yeni dönem

Sağlık Bakanı Recep Akdağ CNN Türk canlı yayınında sigarayla mücadele için alınacak yeni önlemleri paylaştı. Akdağ, sigarayı cezbedici hale getiren sigara firmaları ile açıkta sigara satan market ve benzeri iş yerlerine dikkat çekerek, "Açıkta sigara satılmasının önüne geçeceğiz. Sigaraları genellikle marketlerde ya da buna benzer satış yerlerinde son çıkış noktalarına, para ödenen kısımlara koyarak orada cezbediyorlar. Sanki ciklet satar gibi..." dedi.

ASBESTLİ BİNA

Bakan Akdağ, Ankara'da yıkımı durdurulan 350 ton asbest kullanılarak yapılan ve kanserojen olduğu belirtilen Ankara'nın merkezindeki Havagazı Fabrikası için şunları söyledi: "Yıkılan bina kanserojen maddenin yapısında bulunduğu bir bina değil. Asbest içeren bina değil. Yıkılacak binada bu var. Ankara Büyükşehir Belediyesi uzman firmaya bu görevi vermiş durumda. Sağlığa zarar vermeyecek bir biçimde bu yıkım gerçekleşecek. Asbest içeren bina yıkılmış değil şu ana kadar. Bizim tespitimiz bu."