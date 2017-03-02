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SAT'lara ölümcül silah

Savunmada çok önemli adımlar atan Türkiye'den, dev bir adım daha geldi. komandolarını taşımak için tasarlanan (SDV) adlı mini denizaltı projesinde 5 bilim çalışma grubu kuruldu.



komandolarını taşımak için tasarlanan mini denizaltı için 5 bilim çalışma grubu kuruldu. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Mevcut durumunun analizinin ardından yeni bir modelinin tasarımı için çalışacağız. Hidrodinamik, denizcilik, kontrol-otomasyon, modelleme ve yapısal analizler için ekipler oluşturduk" dedi.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe 08:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Yapalım savunmamız için her şeyi üretelim.Bütün üniversitelerimiz iş adamlarımız resmi ve özel sektör kuruluşlarımızın her biri en önemli milli bir görev bilinci ile savunma sanayimizin en ilerde olması için hiç durmadan çalışarak çok etkili silah üretimleri yapmalıdırlar.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 02.03.2017 09:21
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