Sualtı komandolarını taşımak için tasarlanan mini denizaltı için 5 bilim çalışma grubu kuruldu. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Mevcut durumunun analizinin ardından yeni bir modelinin tasarımı için çalışacağız. Hidrodinamik, denizcilik, kontrol-otomasyon, modelleme ve yapısal analizler için ekipler oluşturduk" dedi.
SAT'lara ölümcül silah
Savunmada çok önemli adımlar atan Türkiye'den, dev bir adım daha geldi. Sualtı komandolarını taşımak için tasarlanan Swimmer Delivery Vehicle (SDV) adlı mini denizaltı projesinde 5 bilim çalışma grubu kuruldu.
Sualtı komandolarını taşımak için tasarlanan mini denizaltı için 5 bilim çalışma grubu kuruldu. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Mevcut durumunun analizinin ardından yeni bir modelinin tasarımı için çalışacağız. Hidrodinamik, denizcilik, kontrol-otomasyon, modelleme ve yapısal analizler için ekipler oluşturduk" dedi.
Etiketler: Swimmer Delivery Vehicle , sualtı
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