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fabrikası!

Sahte içki fabrikası!
İzmir polisi, son yılların en büyük sahte içki operasyonunu gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, sahte içki ihbarı üzerine harekete geçti. Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde bir depo ile fabrikaya operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 139 bin litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan fabrika sahibi R.Ç. ile birlikte 8 kişi, "Aseton ve mangal jeli üretiyorduk" dedi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. Ele geçirilen nin piyasa değerinin 10 milyon 425 bin TL, engel olunan kamu zararının ise 6 milyon 515 bin TL olduğu bildirildi. Plastik tankların içindeki alkollü ürünlerin henüz şişelenmediği belirlendi. Ele geçirilen ürünlerden numuneler alındığı ve hazırlanacak rapor doğrultusunda yargılamanın seyrinin şekilleneceği belirtildi.

Ceylan TORLAK
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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