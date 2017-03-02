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ler 'ya karşı konuşlandırıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlığı bünyesindeki Suriyeli Peşmergelerin, terör örgütü 'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığına karşı harekete geçirildikleri belirtildi.

Peşmergeler PKKya karşı konuşlandırıldı

Roj leri olarak bilinen Suriye Peşmergeleri komutanlarından Albay Kadir Şeyh Memi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güçlerimizden 500'ünü (Sincar) ilçesine bağlı Sinun kasabası ve Hanesur köyü arasında konuşlandırdık." ifadelerini kullandı.

PKK BÖLGEDEN ÇIKARILACAK
​Suriyeli Peşmergelerin sevk edildiği bölgelerin 'nın elinde olduğunu belirten Memi, "PKK militanlarının bölgeden çıkarılması için oraya güç takviyesi yaptık." dedi.

Memi, PKK'nın bölgeden çıkarılması için kendilerinin bağlı bulundukları merkezden daha fazla Peşmerge'nin gönderilmesi talebinde de bulunduklarını söyledi.

Sincar ilçesine bağlı Sinun kasabası ve Hanesun bölgesi Irak-Suriye sınırında yer alıyor.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Sincar ilçesine saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe 18:55
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