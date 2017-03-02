O'para'syon!

Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde, sahte altın sikkelerini satan uyanıklar yakayı ele verdi. Olay iddiaya göre şöyle gelişti; Hayati K., Kocaeli'nde yaşayanNevzat D.'ye telefonla ulaşarak kendisini eskiden tanıdığını söyledi. Dolandırıcı samimiyet kurduğu Nevzat D.'ye, Tekirdağ'da altın sikke dolu bir küp bulduklarını ancak kimseye güvenemedikleri için "Seni aradık bizeyardımcı ol" dedi. Tuzağa düşen adam, Hayati K.'dan 30 bin lirakarşılığında sözde altın sikkelerialdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Nevzat D., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri Nevzat D.'nin ifadeleri doğrultusunda, bu tür olaylardan kaydı bulunan kişileri incelemeye aldı. Kısa sürede Hayati K.'yı yakaladı. Hayati K.'yı gözaltına alan ekipler dolandırıcının cep telefonunda,paralarla çekilmiş fotoğraflaraulaştı. Hayati K.'nın olayı itiraf etmesi üzerine suç ortakları NaciU., Birol K. ve Oral D. de gözaltınaalındı. Paraya ihtiyaçları olduğunu iddia eden zanlılar, suçlarını itiraf etti. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, 30 bin TL'si dolandırılan Nevzat D. ise "Kendiliğinden oldu. Biraz da aptallık ettik" diye konuştu.
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