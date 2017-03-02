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O'para'syon!

Dolandırıcı Hayati K., sahte sikkeleri altın diye 30 bin TL’ye sattı. Sonra da paralarla mutluluk pozu verdi. Ancak bu fotoğraf ona pahalıya patladı...

Oparasyon!
Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde, sikkelerini satan uyanıklar yakayı ele verdi. Olay iddiaya göre şöyle gelişti; Hayati K., Kocaeli'nde yaşayan Nevzat D.'ye telefonla ulaşarak kendisini eskiden tanıdığını söyledi. Dolandırıcı samimiyet kurduğu Nevzat D.'ye, Tekirdağ'da altın sikke dolu bir küp bulduklarını ancak kimseye güvenemedikleri için "Seni aradık bize yardımcı ol" dedi. Tuzağa düşen adam, Hayati K.'dan 30 bin lira karşılığında sözde altın sikkeleri aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Nevzat D., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri Nevzat D.'nin ifadeleri doğrultusunda, bu tür olaylardan kaydı bulunan kişileri incelemeye aldı. Kısa sürede Hayati K.'yı yakaladı. Hayati K.'yı gözaltına alan ekipler dolandırıcının cep telefonunda, paralarla çekilmiş fotoğraflara ulaştı. Hayati K.'nın olayı itiraf etmesi üzerine suç ortakları Naci U., Birol K. ve Oral D. de gözaltına alındı. Paraya ihtiyaçları olduğunu iddia eden zanlılar, suçlarını itiraf etti. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, 30 bin TL'si dolandırılan Nevzat D. ise "Kendiliğinden oldu. Biraz da aptallık ettik" diye konuştu.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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