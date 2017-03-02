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  1. DoğRÜYA inanmadılar!
  2. O'para'syon!

O da inandı

O da inandı
Polisin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar, dolandırıcların tuzağına düşmeye devam ediyor. Son olarak Adanalı ev hanımı Nurten Yavuz (39) parasını kaptırdı. "FETÖ'cü polisler evinizi basacak" diye korkutulan Yavuz, evine kadar gelen dolandırıcıya 27 bin lira değerindeki altınları ile birlikte 3 bin lirayı elleriyle teslim etti. Sonra kandırıldığını anladı ama iş işten geçmişti. Çok üzüldüğünü söyleyen Nurten Yavuz, "Tüp bebek tedavisi için para biriktiriyorduk. Bu sırada hamile kaldım ve tedaviye ihtiyaç kalmadı. Bu para 6 aylık çocuğumundu" dedi.

Murat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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