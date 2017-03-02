Neredesin Beyza

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde yaşayan Beyza Yüksel (14), 6 gün önce 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Beyza'nın eve gelmemesinden şüphelenen anne Elif Balkan, kayıp başvurusu yaptı. Kızının kaçırıldığını iddia eden anne Balkan, şunları anlattı: "2010 yılında eşimden ayrıldım. Beyza geçen sene okulu babasının yanında Tekirdağ Saray'da tamamladı. Burada Doğukan Albaş (15) isimli bir çocukla tanıştı. İlişkilerini duyunca kızdım. Sık sık tartışıyorduk. Kızımın hayatından endişe ediyorum." İnceleme başlatan polis, MOBESE kayıtlarında servis aracından inen Beyza'nın Doğukan ile buluştuğunu ardından Denizli'ye gittiğini belirledi. Denizli Emniyeti'nin belirtilen adreslere yaptığı baskınlar sonuçsuz kaldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



Erdem ESEN