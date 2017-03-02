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Nafaka savaşı

Nafaka savaşı
İstanbul'da yaşayan tekstilci işadamı Berke U. (40) ve eşi Mine D. (42) 5 yıl önce boşandı. Mahkeme, Mine D.'ye aylık 4 bin lira nafaka verilmesini kararlaştırdı. Ancak Berke U., bir süre sonra maddi durumunun iyi olmadığını belirtip çocuklarına ödediği 3 bin liralık nafakanın düşürülmesini istedi. Bunun üzerine Mine D., eski eşinin Ortaköy'deki lüks dairesini 1 milyon dolara sattığını, ayrıca başka bir kadınla evlendiğini, çocuklarından mal kaçırmak adına her yolu denediğini iddia etti. Mahkeme, işadamının maddi durumunun araştırılmasına karar verdi.

Ali OKTAY
  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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