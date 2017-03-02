Nafaka savaşı

İstanbul'da yaşayan tekstilci işadamı Berke U. (40) ve eşi Mine D. (42) 5 yıl önce boşandı. Mahkeme, Mine D.'ye aylık 4 bin lira nafaka verilmesini kararlaştırdı. Ancak Berke U., bir süre sonra maddi durumunun iyi olmadığını belirtip çocuklarına ödediği 3 bin liralık nafakanın düşürülmesini istedi. Bunun üzerine Mine D., eski eşinin Ortaköy'deki lüks dairesini 1 milyon dolara sattığını, ayrıca başka bir kadınla evlendiğini, çocuklarından mal kaçırmak adına her yolu denediğini iddia etti. Mahkeme, işadamının maddi durumunun araştırılmasına karar verdi.



Ali OKTAY