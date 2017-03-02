Milyonlarca memuru yakından ilgilendiriyor

Genelgede Anayasa Değişikliği için yapılacak halkoylamasında tüm kamu personeli görev alacak ve bu personeller 14 gün boyunca izin kullanmayacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinde Anayasa Değişikliğinin halkoylamasıyla ilgili Anayasa değişikliği Kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar gününü yapılır" hükmüne yer verildi.



Buna göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bulundukları ülkelerdeki temsilciliklerde kurulacak sandıklarda oy kullanacak.



14 GÜN BOYUNCA İZİN KULLANAMAYACAKLAR

Bu kapsamda 16 Nisan 2017'de yapılacak halk oylamasında yurt dışına kayıtlı seçmenler 57 ülkede 27 Mart 2017- 09 Nisan 2017 arasında, 14 gün boyunca oy verme işlemini yapacak.



YSK'nın kararına göre 57 ülkedeki tüm kamu görevlileri halk oylamasında görev alacak ve bu sürelerde izin kullanamayacaklar.