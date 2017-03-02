MAKkeme salonu!

Muğla'da yine önemli bir duruşma vardı. CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin sanıkları hakim karşısına çıktı. 47 sanıktan biri olan Erkan Çıkat savunma yaptı. MAK timinde görevli olan sanık astsubay Erkan Çıkat, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini açıkladı! Çıkat, "Ben gruptaemniyetçi olan 6 kişiden biriydim.Bölgede karşılıklı ateş oldu. Devletbizi öldürmek istedi" deyince, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un sabrı taştı.
POLİSTEN ŞİKAYETÇİYMİŞ!
Baştoğ, "Kişilerin yokluğunda burada böyle konuşmayın. Devlet sizi isteseydi sonra da öldürürdü" diye cevap verip tokadı attı. MAK timinde görevli astsubay Çavuş Ekrem Benli ise ifadesinde "15 Temmuz Cuma günü iş bittikten sonra evde dinlenirken arkadaşlarımdan biri aradı. Göreve çağırdılar ve gittik. Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş geldi ve o da malzeme kuşandı. Sıkıyönetim ilan edildiğini ve TSK'nın yönetime el koyduğunu söyledi. Gökhan Paşa ile aynı helikoptere bindik. Marmaris'e indikten 25 dakika sonra silah sesleri geldi. Teslim olup yakalanıncaya kadar Cumhurbaşkanı'na yönelik bir suikasttan haberim yoktu" dedi. Teslim olmalarının ardından emniyete getirildiklerini belirten Benli'nin şu ifadesi ise herkesi şaşırttı: "Ben olayın hemen ikinci günü teslim oldum. Ancak gözaltındayken bizi sorgulayan polislerden biri 'Üç günden beri sizi bekliyoruz. Siz salak masınız?' dedi. Bize 'Salak mısınız?' diyen polisten şikayetçiyim."
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