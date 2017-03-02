Kızgın uyruklu!

İçki alemi kanlı bitti. Cinayetle sonuçlanan olay dün AntalyaManavgat'ta meydana geldi. 31yaşındaki Salim Sarıkaya, kız arkadaşı Kırgız Aıgul Nurbek (34) ile akrabası M.K.'nın işyerine gitti. Grup alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde iki sevgili arasında tartışma çıktı. Çılgına dönen kadın, erkek arkadaşını kalbi, göğüsaltı ve kolundan bıçakladı. Kanlar için yere yığılan Sarıkaya, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet güçleri, AıgulNurbek'i gözaltına alırken, M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaynak ustası Sarıkaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ManavgatSarıcalar Mezarlığı'na götürüldü.
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