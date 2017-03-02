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Kadın dayanışması

Kadın dayanışması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , "Kadını Güçlendirme Programı Toplantısı"nda konuştu. Kız çocuklarının eğitimi, kadına yönelik şiddet ve yoksulluk gibi sorunlar karşısında mücadele etmek gerektiğini belirten Erdoğan, "Adalet duygusunu küresel ölçekte tesis edebilmek için uluslararası kamuoyunu harekete geçirecek kampanyalar düzenlemeliyiz. Kadınlarımız için elimizi taşın altına koyalım" dedi. Toplantıya Pakistan Başbakanı Şerif'in eşi Gülsüm Navaz Şerif de katıldı.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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