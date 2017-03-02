Kadın dayanışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadını Güçlendirme Programı Toplantısı"nda konuştu. Kız çocuklarının eğitimi, kadına yönelik şiddet ve yoksulluk gibi sorunlar karşısında mücadele etmek gerektiğini belirten Erdoğan, "Adalet duygusunuküresel ölçekte tesisedebilmek için uluslararasıkamuoyunu hareketegeçirecek kampanyalardüzenlemeliyiz. Kadınlarımıziçin elimizi taşın altınakoyalım" dedi. Toplantıya Pakistan Başbakanı Şerif'in eşi Gülsüm Navaz Şerif de katıldı.
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