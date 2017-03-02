Fitne ateşini söndürelim

Her ne kadar bu toplantı bir Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi olsa da bunun asıl çerçevesini çizen siyasettir, siyasi yaklaşımdır. Bu siyasi mücadelede birbirimizle olan dayanışmamız büyük önem arz etmektedir.
Afganistan'ın, Azerbaycan'ın sıkıntısı var. Özellikle Dağlık Karabağ sorununu görmemezlikten gelemeyiz. 20 yılı aşkın bir süredir devam eden görüşmeler bir neticeye ulaşamamıştır. Minsk Üçlüsü bu işi çözememiştir. Öyleyse biz kendi göbeğimizi, birlikte kesmek zorundayız.
Terörizmin her türüne karşı dayanışma ve işbirliğimizi arttırmamız gerekiyor. Bugün Türkiye, DEAŞ, FETÖ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör şebekeleriyle yoğun bir mücadele yürütüyor. Masum insanları vahşice katleden, hiçbir ilke, ahlak ve değer tanımayan bu katil sürülerini bölgemizden söküp atmalıyız.
KARDEŞ KANI AKMASIN
Bölgemizi etnik ve mezhebi temelde çatışma, rekabet ve kaosa sürüklemeye çalışan tertiplere karşı da dikkatli olmalıyız. Bölgedeki yabancı unsurların çıkarları için istikbalimizi tehlikeye atamayız. Öncelikli vazifemiz, Suriye, Irak, Yemen, Libya gibi kardeş coğrafyalarda akan kanı durdurmak, fitne ateşini söndürmektir.
Bölge içi ticareti arttıracak adımları atmamız şarttır. Türkiye olarak birçok büyük projeyi hayata geçirdik. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Marmaray ve Avrasya tünellerini tamamlayarak hizmete açtık.
Edirne-Kars hızlı tren, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne önem veriyoruz. Bu yatırımlar tarihi İpek Yolu'nun modern parçasını oluşturuyor.
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