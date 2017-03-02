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Evet cephesine çok ağır

Terör örgütünün siyasi uzantısı 'nin Ankara mileltvekili Evet cephesine yönelik ağır lerde bulundu.

Evet cephesine çok ağır hakaret

Terör örgütünün siyasi uzantısı 'hayır' kampanyasını başlatmak için İzmir'e geldi. HDP Ankara Milletvekili , "Bu da hayır oyu çıkmıştır ama zalimlerin haberi yok, daha mal mal oturuyorlar orada" dedi.

EVET CEPHESİNE HAKARETLER SAVURDU
HDP anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum öncesi 'hayır' kampanyasını İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da aynı anda gerçekleştirdiği programla başlattı. İzmir'de Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa milletvekilleri Sırrı Süreya Önder, Dilan Dirayet Taşdemir, Mizgin Irgat ve Ertuğrul Kürkçü, parti merkez yönetim kurlu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Sırrı Süreyya Önder, "Bu referandumda 'hayır' oyu çıkmıştır ama zalimlerin haberi yok, daha mal mal oturuyorlar orada. Türkiye halklarının en net hayır cevabı tahakkuk etmiştir bunun sesi ayın 16'sında onlara gidecek 16'sına kadar ayıktırmayın böyle devam etsinler" diye konuştu.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe 19:11
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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&#246;z.t. öz.t.

baskanlik sistemi bu zimbirtilarida adam edecek baska sanslari olmayacak birkac katilin esiri olmayacaklar.

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evet0
hayır0
cevapla 03.03.2017 00:10
T&#252;rk Milleti Türk Milleti

Tokadı yedikçe azıyorsunuz.Güvenlik görevlileri sonunuzu getirmek üzere.Bombalar tepenize indikçe kaçacak yer arayacaksınız,hainler bitmek üzeresiniz.

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evet8
hayır0
cevapla 02.03.2017 21:24
birsu birsu

HDP nin hayır kampanyasını İZMİR DEN BAŞLATMASI İLGİNÇ, İZMİR in dağlarında açan çiçek HDP YMİŞ...

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evet10
hayır0
cevapla 02.03.2017 20:40
İH-PUS İH-PUS

bu azılı pkk'lı vekilin halen dışarda olması çok şaşırtıcı !

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evet9
hayır1
cevapla 02.03.2017 19:46
HADO HADO

Sende suç yok terörist seni oraya çıkartıpda konuşturanda suç bu vatan hainlerinin sesi 16 nisanda kesilecek darbeyi kim yaptı sorusuna gelecek olurasa FÖTO CHP HDP Bunlar başta olup ABD İNGİLTERE İSRAİL ALMANYA FRANSA Bu şerefsizlerin hepsi bunların arkasındaydı Bu büyük bir oyun HAC ile HİLALİN savaşı bu herkes böyle bilsin EVET EVET EVET binkere evet

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evet13
hayır1
cevapla 02.03.2017 19:34
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