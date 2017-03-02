Evet cephesine çok ağır hakaret

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP 'hayır' kampanyasını başlatmak için İzmir'e geldi. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Bu referandumda hayır oyu çıkmıştır ama zalimlerin haberi yok, daha mal mal oturuyorlar orada" dedi.

EVET CEPHESİNE HAKARETLER SAVURDU

HDP anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum öncesi 'hayır' kampanyasını İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da aynı anda gerçekleştirdiği programla başlattı. İzmir'de Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa milletvekilleri Sırrı Süreya Önder, Dilan Dirayet Taşdemir, Mizgin Irgat ve Ertuğrul Kürkçü, parti merkez yönetim kurlu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Sırrı Süreyya Önder, "Bu referandumda 'hayır' oyu çıkmıştır ama zalimlerin haberi yok, daha mal mal oturuyorlar orada. Türkiye halklarının en net hayır cevabı tahakkuk etmiştir bunun sesi ayın 16'sında onlara gidecek 16'sına kadar ayıktırmayın böyle devam etsinler" diye konuştu.