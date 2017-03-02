Erdoğan: Komutanlar dava açmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hürriyet'in darbe manşetiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Pakistan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hürriyet'in çirkin 'Karargah Rahatsız' manşeti ve 'Kardak görüntülerine 'TATİL' manşetleri ile ilgili olarak "Org. Akar ve Komutanların dava açması gerektiğini" belirtti. Erdoğan ayrıca "Manşetlerle, şunlarla bunlarla kimse bizi bu şekilde bir yere yönlendiremez. O devir kapandı artık." dedi.

HÜRRİYET'İN "KARARGAH RAHATSIZ" MANŞETİ

Ben bunu hiç 28 Şubat'a benzetmek istemiyorum. Çünkü biz bir 28 şubat iktidarı değiliz. 28 Şubat'ın siyasi iradesi farklıydı. Bizim siyasi irademiz farklı. Hükümet olarak da Beştepe olarak da farklı. Biz bu yola kefenimizi giydik öyle çıktık. Manşetlerle şunlarla bunlarla kimse bizi bir yere yönlendiremez. O haberin, hele hele iç sayfada kullanılan 'Karargah rahatsız' ifadesinin edepsizce, ahlaksızca bir başlık olduğunu zaten söyledim.

Yola çıkarken değerlendirmemi yaptım, Genelkurmay Başkanlığımızın bir açıklaması da oldu. Orada söylediğim gibi, bununla ilgili yargı süreci de bir vatandaşın talebiyle başlamış durumda. '7 Eleştiri 7 Cevap' diye konuşulan şeyleri de anlamak mümkün değil. Diyorlar ki genelkurmay başkanı benimle nasıl yurtdışına gelir? Bunlar nasıl yurtdışına çıkar? Bundan daha doğal ne olabilir. Bunlar dünyayı da tanımıyorlar. Başbakan bile istediği anda genelkurmay başkanını yanına alır seyahatlere gider.

GENELKURMAY BAŞKANI DAVA AÇMALI

Bunları geçiyorum. Kardak'a gidişini turistik ziyarete benzetiyorlar. Bence bu benzetmeyi yapanlara, Genelkurmay Başkanımızın da kuvvet komutanlarıyla birlikte dava açması gerekir. Bir genelkurmay başkanını bir turist olarak gösteremezsin.

"ASIL DERTLERİ BAŞÖRTÜSÜ"

Oradaki şeyler arasında, mesela başörtüsü meselesi var. Başörtüsü, dünyada Amerika ordusunda var İngiltere'de var, Batı ülkelerinde var. Oralarda oluyor da halkının yüzde 99'u Müslüman olan ülkede niye olmasın? O devir kapandı artık. Başörtülü de olsa, bir vatandaşımız oraya girmeye hak kazandıysa girer ve pekala hizmetini yapar. Şu an bizim Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay dışında hanım kardeşlerimiz var. HSYK'da var Danıştay'da var, ilk derece mahkemelerinde var. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Bunlara alışılacak. Ayrımcılık yapılamaz. Vatandaşlık tanımından, başının açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın, her kardeşim istifade eder. İnanç ve düşünce özgürlüğü diyorsak, bunlardan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesi gerekir.