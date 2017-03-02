DoğRÜYA inanmadılar!

Songül Erçil'i (27) vahşice katleden ve müebbet hapis cezasıyla yargılanan Fatih Karaman'ın iddianamesi tamamlandı. Katilin verdiği savunmada cinayeti arkadaşına, patronuna ve ağabeyine anlattığı, ancak kendisine inanmadıkları ortaya çıktı. Kan donduran olay geçtiğimiz Aralık ayında Adana'da yaşandı. Sarıçam İlçesi'nde katı atık tesisinde çalışan görevliler, kesik kol ve bacağa ulaştı. Polisin incelemesinin ardından kol ve bacağın dört çocuk annesi Songül Elçil'e ait olduğu anlaşıldı. Katil Fatih Karaman teslim olmasının ardından tutuklandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle istemiyle dava açıldı. Öte yandan olayla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı.
İFADESİ KAN DONDURDU
İddianamede, katil zanlısının savunması da yer aldı. Erçil'i öldürdükten sonra parçalara ayıran, ardından çöp konteynerine atan Karaman, ifadesinde şunları anlattı: "Olayı arkadaşım S.O.'ya anlattım. O da patronuma söyledi. Patronum da bana 'Ortalıkta kan yok leke yok, sen rüya gördün galiba' dedi. Rüya görmediğimi gerçek olduğunu söyledim. Daha sonra patronumzarar görmemek için beni iştenkovdu. Uşak'taki ağabeyiminyanına gittim. Ona da olanlarıanlattım, o da inanmak istemedi. Ağabeyim 'O zaman git polise teslim ol' dedi. Daha sonra Adana'ya gelip teslim oldum."
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