Doğan’a şok karar

Doğan'ın gazetesi Hürriyet'in manşeti rahatsızlık yarattı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan yatırım için soluğu Londra'da aldı. POAŞ davası ise kızı HanzadeVasfiye Doğan Boyner'e kaldı. İşadamı Doğan'ın da aralarında bulunduğu 47 kişinin, Petrol Ofisi'nde (POAŞ) örgütlü bir şekilde akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla yargılandıkları davaya devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner ile tutuksuz sanıklar katıldı.
8 MAYIS'TA HAKİM KARŞISINDA
Hazırladığı iki sayfalık dilekçeyi mahkemeye sunan Hanzade Vasfiye Doğan, "Petrol Ofisi büyüklüğündeki bir şirketin gerek Doğan Holding-İş Bankası ortaklığında iken, gerek Doğan Holding-OMV'deyken yasalara aykırı işlem yapması söz konusu değildir. Devletin ilgili kurumlarının denetimi altında olan şirketin ve ortaklarının iddia edilen suçları işledikleri iddiası son derece yanlış ve kasıtlıdır" savunması yaptı. Duruşmayı 8 Mayıs'a erteleyen mahkeme, Aydın Doğan'ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Doğan'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kaçakçılıkla MücadeleKanunu'na muhalefet' ve 'resmi belgedesahtecilik' suçlarından 8.5 yıldan 24.5 yılakadar hapis cezası isteniyor.
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner mahkemeye iki sayfalık dilekçe sundu. İddianamenin mantığa aykırı olduğunu savundu.
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