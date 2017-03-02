Dil uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum stratejisini görüşmek üzere dün milletvekillerini parti genel merkezinde topladı. Basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu yaptığı değerlendirmede referandum kampanyası için şu ana kadar kullandıkları dil ve üslubun başarılı olduğunu, toplumda karşılık bulduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, referandum yaklaştıkça AK Parti ve MHP'nin söylemlerinin sertleşebileceğini iddia ederek vekillere "provokasyona gelmeyin" uyarısında bulundu. CHP yönetimi, il ve ilçelere sandık çalışmalarına başlamaları için talimat gönderdi. Bu arada CHP'nin de mitinglere, Amasya'dan start vereceği öğrenildi.
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