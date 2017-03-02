15 Temmuz'da gece boyunca sıcak çatışmaların yaşandığı Jandarma Genel Komutanlığı karargahında darbeci askerler ile çatışan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun 16 Temmuz sabahına ait görüntülerinde silahlı bir şekilde karargahta darbeci askerleri püskürtmeye çalıştığı görülüyor.
Darbecilere beylik tabancasıyla direndi
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığını karargah olarak kullanmayı hedefleyen darbecilere karşı direnen ilk isimlerden dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı, şimdiki Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun darbeci hainlere direndiği o anların görüntüleri ortaya çıktı.
15 Temmuz'da gece boyunca sıcak çatışmaların yaşandığı Jandarma Genel Komutanlığı karargahında darbeci askerler ile çatışan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun 16 Temmuz sabahına ait görüntülerinde silahlı bir şekilde karargahta darbeci askerleri püskürtmeye çalıştığı görülüyor.
Etiketler: Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu , 15 Temmuz
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ALDIĞIN MAAŞ ,HELALI HOŞ OLSUN ,RABBİM SENİN GİBİ VATANSEVER ,ASKERLERİ CENNETLE MÜJDELESİN, AMİN,
Helal olsun Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'na, Sayın Komutanım bu Ülkeye sizin gibi ve Şehit Hali demir, Şehit Fethi Seki gibi Kahramanların olması bir gururdur, Millet olarak sizlerin yanınızdayız Komutanım. Emret Vatan için canımız feda olsun.
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