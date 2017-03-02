Yol Durumu
  1. Erdoğan El Bab'dan sonraki hedefi açıkladı
  2. Başbakan: AK Parti döneminde darbe aldılar

Darbecilere beylik tabancasıyla direndi

darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığını karargah olarak kullanmayı hedefleyen darbecilere karşı direnen ilk isimlerden dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı, şimdiki Bursa İl Jandarma Komutanı 'nun darbeci hainlere direndiği o anların görüntüleri ortaya çıktı.



'da gece boyunca sıcak çatışmaların yaşandığı Jandarma Genel Komutanlığı karargahında darbeci askerler ile çatışan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı 'nun 16 Temmuz sabahına ait görüntülerinde silahlı bir şekilde karargahta darbeci askerleri püskürtmeye çalıştığı görülüyor.
Etiketler: ,
  • 02 Mart 2017, Perşembe 12:40
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
TEVFİK TEVFİK

ALDIĞIN MAAŞ ,HELALI HOŞ OLSUN ,RABBİM SENİN GİBİ VATANSEVER ,ASKERLERİ CENNETLE MÜJDELESİN, AMİN,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2017 15:23
FatihSultan23 FatihSultan23

Helal olsun Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'na, Sayın Komutanım bu Ülkeye sizin gibi ve Şehit Hali demir, Şehit Fethi Seki gibi Kahramanların olması bir gururdur, Millet olarak sizlerin yanınızdayız Komutanım. Emret Vatan için canımız feda olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2017 13:55
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar