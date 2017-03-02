Dalgıcın imdadına Yıldırım gibi yetişti

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi, nefes kesen bir kurtarma operasyonuna şahitlik etti. Yürekleri ağza getiren olay, dün sabah meydana geldi. 1 Mart 1958'de 400 kişinin can verdiği vapur faciasının ardından tam 59 yıl geçti. Karamürsel Belediyesi, faciada hayatını kaybedenler için iskelede anma töreni düzenledi. Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Kurmay Albay Ayhan Gedik'in de katıldığı tören sırasında, dalgıçlar denize çelenk bırakmak istedi. Denize atlayan dalgıçlardan Şenay Ertorun, iskelenin 10 metre açığına gitti. Suyun altında fenalaşan dalgıç, su yüzeyine çıkarak "İmdat" diye yardım istedi. Aynı zamanda dalgıç olan Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım ise denizde boğulmak üzere olan dalgıcı fark etti.



'NE HİSSETTİĞİNİ ANLADIM'

Başkan Yıldırım, dalgıcı kurtarmak için ayakkabı, mont ve ceketini çıkartıp suya atladı. Yıldırım, boğulmak üzere olan kadın dalgıcı kıyıya çıkardı. Ölümün eşiğinden dönen Şenay Ertorun, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ertorun, Yıldırım'ın hayatını kurtardığını açıkladı. Başkan Yıldırım ise vatandaşlar tarafından alkışlandı. Kahraman ilan edilen Yıldırım, o anları şu sözlerle anlattı: "Dalgıçlarımızdan biri suyun altında rahatsızlandı. 2 yıldızlı bir dalgıç olarak, o an neler hissettiğini hemen anlayarak suya atladım. Hamdolsun herhangi bir şey olmadan kızımıza müdahale ettik ve durumu da gayet iyi."



