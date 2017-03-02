Dalgıcın imdadına Yıldırım gibi yetişti

Karamürsel’de 1 Mart Üsküdar Vapuru Faciası’nda ölenler için anma töreni yapıldı. Bu sırada denize dalan dalgıçlardan biri fenalaştı. Belediye Başkanı Yıldırım ise hiç düşünmeden suya atladı ve boğulma tehlikesi geçiren sporcunun hayatını kurtardı
Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi, nefes kesen bir kurtarma operasyonuna şahitlik etti. Yürekleri ağza getiren olay, dünsabah meydana geldi. 1 Mart1958'de 400 kişinin can verdiği vapur faciasının ardından tam 59yıl geçti. Karamürsel Belediyesi, faciada hayatını kaybedenler için iskelede anma töreni düzenledi. Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Kurmay Albay Ayhan Gedik'in de katıldığı tören sırasında, dalgıçlar denize çelenk bırakmak istedi. Denize atlayan dalgıçlardanŞenay Ertorun, iskelenin 10 metreaçığına gitti. Suyun altında fenalaşan dalgıç, su yüzeyine çıkarak "İmdat" diye yardım istedi. Aynı zamanda dalgıç olan Karamürsel Belediye BaşkanıYıldırım ise denizde boğulmak üzere olan dalgıcı fark etti.
'NE HİSSETTİĞİNİ ANLADIM'
Başkan Yıldırım, dalgıcı kurtarmak için ayakkabı, mont ve ceketini çıkartıp suya atladı. Yıldırım, boğulmaküzere olan kadın dalgıcı kıyıyaçıkardı. Ölümün eşiğinden dönen Şenay Ertorun, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcuedilen Ertorun, Yıldırım'ın hayatınıkurtardığını açıkladı. Başkan Yıldırım ise vatandaşlar tarafından alkışlandı. Kahraman ilan edilen Yıldırım, o anları şu sözlerle anlattı: "Dalgıçlarımızdan biri suyunaltında rahatsızlandı. 2 yıldızlı birdalgıç olarak, o an neler hissettiğinihemen anlayarak suya atladım.Hamdolsun herhangi bir şeyolmadan kızımıza müdahale ettikve durumu da gayet iyi."
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