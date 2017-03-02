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artık telefon ve tabletlerde!

nin getireceği hukuki ve siyasi düzenlemelerin neler içerdiğini, nesnel bilgiler ve sahici perspektiflerle başta millet olmak üzere tüm ilgili ve yetkililerin bilgisine sunmayı amaçlayan bir uygulama geliştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi artık telefon ve tabletlerde!

nin getireceği hukuki ve siyasi düzenlemelerin neler içerdiğini, nesnel bilgiler ve sahici perspektiflerle başta millet olmak üzere tüm ilgili ve yetkililerin bilgisine sunmayı amaçlayan bir uygulama App Store ve Play Store'larda yerini aldı.

Uygulamayı IOS işletim sistemli cihazınıza (iphone ve ipad) yüklemek için tıklayınız.

Uygulamayı Android işletim sistemli cihazınıza yüklemek için tıklayınız.




Cumhurbaşkanlığı Sistemi mobil uygulaması ne işe yarayacak?
Cumhurbaşkanlığı Sistemi mobil uygulaması, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin getireceği hukuki ve siyasi düzenlemelerin neler içerdiğini, nesnel bilgiler ve sahici perspektiflerle başta millet olmak üzere tüm ilgili ve yetkililerin bilgisine sunmayı amaçlamaktadır.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe 15:50
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