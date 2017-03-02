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Cezayı yeğen!

Cezayı yeğen!
FETÖ elebaşısı 'in yeğeni hakkında tarafından yürütülen soruşturmada sona gelindi. Başsavcı vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede Fetullah Gülen hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Kemalettin Gülen'in bir dönem 'nün finansmanını sağlayan şirketlerden olan Kaynak Holding'te çalıştığı ifade edildi.

Yeğen Gülen'in, 9 Ağustos 2016 tarihinde Kastamonu'da araç içerisinde yakalandığı belirtildi. Kemalettin iddianamede Gülen'in Kaynak Holding'te vekillik yaptığı da kaydedildi. Yeğen Gülen, yakalandıktan sonra ifadesinde çocukluğundan beri içinde olduğu bu ihanet çetesini hiç tanımadığını ve amcasını da hiç sevmediğini belirterek, FETÖ ile ilgisi olmadığını iddia etmişti. Ancak bu ifadeler Kemalettin Gülen'i kurtaramadı.

SEMA DALGIÇ
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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