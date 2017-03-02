Cezayı yeğen!

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sona gelindi. Başsavcı vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede Fetullah Gülenhakkında 'silahlıterör örgütüneüye olmak'tan7.5 yıldan 15yıla kadar hapiscezası istendi. Kemalettin Gülen'in bir dönem FETÖ'nün finansmanını sağlayan şirketlerden olan Kaynak Holding'te çalıştığı ifade edildi.
Yeğen Gülen'in, 9 Ağustos 2016 tarihinde Kastamonu'da araç içerisinde yakalandığı belirtildi. Kemalettin iddianamede Gülen'in Kaynak Holding'te vekillik yaptığı da kaydedildi. Yeğen Gülen, yakalandıktan sonra ifadesinde çocukluğundan beri içinde olduğu bu ihanet çetesini hiç tanımadığını ve amcasını da hiç sevmediğini belirterek, FETÖ ile ilgisi olmadığını iddia etmişti. Ancak bu ifadeler Kemalettin Gülen'i kurtaramadı.
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