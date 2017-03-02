Bomba cinayet

İstanbul'da kız kardeşini uykusunda öldürüp kurşuna dizen Erhan Timuroğlu (38), sabıkalı bir isimdi! Timuroğlu, Mayıs 2006'da Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaların faillerinden biriydi. 12 Mart2014'te cezaevinden çıkan Timuroğlu, Pazartesi gecesi, Ataşehir'de anne-babası ve kız kardeşi Ceylan'ın (24) kaldığı eve gitti. Kardeşinin odasına yöneldi. İddialara göre Timuroğlu, odasının kapısının açılmasıyla uyanan Ceylan'a "Sen ne haltlarkarıştırıyorsun" dedi. Ardından belinden çıkarttığı tabancayla kız kardeşine ateş etti. 'gururlu bir ağabey' Başından vurulan Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, cinayetin ardından kaçan katili yakalamak için harekete geçti. Polise ifade veren baba Adem Timuroğlu, "Oğlumu durduramadım" dedi.
"GURURLU BİR AĞABEY" Erhan Timuroğlu tarafından öldürülen Ceylan, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Genç kızın, sosyal medyadan 10 ay önce doğum gününde kendisine çiçek gönderen ağabeyi için paylaştığı not ise dikkat çekti: "Güzel abim, canım abim, her şeyim,çok teşekkür ederim bana verdiginsonsuz değer için iyi ki varsın."
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