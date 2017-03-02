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Bomba

Danıştay saldırısı faillerinden , kız kardeşi Ceylan’ı yatağında öldürüp kaçtı. Genç kızın son paylaşımı ise yürek yaktı: Güzel abim iyi ki varsın

Bomba cinayet
İstanbul'da kız kardeşini uykusunda öldürüp kurşuna dizen Erhan Timuroğlu (38), sabıkalı bir isimdi! Timuroğlu, Mayıs 2006'da Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaların faillerinden biriydi. 12 Mart 2014'te cezaevinden çıkan Timuroğlu, Pazartesi gecesi, Ataşehir'de anne-babası ve kız kardeşi Ceylan'ın (24) kaldığı eve gitti. Kardeşinin odasına yöneldi. İddialara göre Timuroğlu, odasının kapısının açılmasıyla uyanan Ceylan'a "Sen ne haltlar karıştırıyorsun" dedi. Ardından belinden çıkarttığı tabancayla kız kardeşine ateş etti. 'gururlu bir ağabey' Başından vurulan Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, in ardından kaçan katili yakalamak için harekete geçti. Polise ifade veren baba Adem Timuroğlu, "Oğlumu durduramadım" dedi.

"GURURLU BİR AĞABEY"
tarafından öldürülen Ceylan, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Genç kızın, sosyal medyadan 10 ay önce doğum gününde kendisine çiçek gönderen ağabeyi için paylaştığı not ise dikkat çekti: "Güzel abim, canım abim, her şeyim, çok teşekkür ederim bana verdigin sonsuz değer için iyi ki varsın."
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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