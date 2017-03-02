Başbakan'dan ABD'ye net mesaj

Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, YPG'ye destek veren ABD'ye net bir uyarıda bulunarak 'Tercihinizi yapın, ya onlarla yola çıkacaksınız, ya da bizle' dedi



Başbakan "Türkiye terörle mücadelede çok fazla tecrübe kazanmış, bunun acılarını derin bir şekilde yaşamış bir ülkedir. Şimdi Suriye'de YPG, PYD gibi isimlerle yeni bir arayış içerisinde, yeni bir mevzi kazanma yollarını denemektedirler. Hangi ad altında olursa olsunlar, biz bunları iyi tanırız. Dostlarımız iş tutarken bir kere değil 10 kere düşünmeliler. Kiminle yola çıkacaklarına iyi karar versinler. Ya Türkiye ile ya da terör örgütleri ile yollarına devam edecekler" ifadelerini kullandı.



İşte o konuşmadan satır başları



"Suriye ve Irak'ta yaşanan oterite boşluğundan dolayı ülkemizde 3 milyon mülteciyi misafir ediyoruz. Türkiye kıt imkanları ile ekmeğini, aşını paylaşarak misafir ettiği, ev sahipliği yaptığı mültecilere ev sahipliğinin en güzel örneğini gösteriyor. Onlara evlerinin çok uzağında evlerinin sıcaklığını veriyor. Bu bizim geleneğimizin gereğidir. Bunu kimseye yaranmak için yapmıyoruz, herhangi bir hesap içinde değiliz.

DURUMU GÖRMEZDEN GELMEK BİR SORUNU ÇÖZMEZ

Türkiye'ye heyetler geliyor. Sırtımızı sıvazlıyorlar, çok iyi işler yaptınız diyorlar. Kardeşim biraz da siz yük alın dediğimizde ortada kimseyi görmüyoruz.Bu büyük problemi görmezden gelmek hiç bir sorunu çözmez. Sorunun kaynağı, adaletsizliktir, sevgisizliktir.



DAEŞ'LE MÜCADELE EDEN TEK ÜLKE TÜRKİYE

DAEŞ diye bir terör örgütü var. El-Kaide'den sonra ortaya çıktı. Kutsal dinimizi istismar eden bu alçak örgütle dünya mücadele ediyormuş gibi görünüyor ancak gerçekte mücadele eden tek ülke Türkiye'dir.



ABD'YE YPG UYARISI

Türkiye terörle mücadelede çok fazla tecrübe kazanmış, bunun acılarını derin bir şekilde yaşamış bir ülkedir. Şimdi Suriye'de YPG, PYD gibi isimlerle yeni bir arayış içerisinde, yeni bir mevzi kazanma yollarını denemektedirler. Hangi ad altında olursa olsunlar, biz bunları iyi tanırız. Dostlarımız iş tutarken bir kere değil 10 kere düşünmeliler. Kiminle yola çıkacaklarına iyi karar versinler. Ya Türkiye ile ya da terör örgütleri ile yollarına devam edecekler



İSTİKRARIN ANLAMINI 15 TEMMUZ'DA GÖRDÜK

16 Nisan'da yapacağımız halk oylamasının temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı olaylar, edindiği tecrübeler ışığı altında bundan böyle istikrarın kalıcı hale gelmesini sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören bir değişiklik getiriyoruz. Bu değişikliğin kabulü halinde zaman kayıpları asgari hale indirecek. Vatandaş, verilen sözlerin iki seçim arasında eksiksiz yapıldığını mutlaka görecek. İstikrarın, güçlü iktidarın ne anlama geldiğini 15 Temmuz gecesi bizatihi gördük"