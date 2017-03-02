Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da "15 Temmuz Darbe Girişimi - Küresel Satranç" temalı Uluslararası Demokrasi Kongresi'ne katıldı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

15 TEMMUZ BİZİM İÇİN DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİ ANMA GÜNÜ

15 Temmuz bizim için demokrasi şehitlerimizi anma günüdür. O alçakça planın icra edildiği üsse akın etmiş ve orada bunların hayasızlıklarına karşı göğsünü siper etmiştir. 9 şehidimiz, 84 gazimizle Kazan, kahraman olmayı o gece hak etmiştir. Onun için biz demokrasimizi daha ileriye götürmek, özgürlükleri daha da genişletmek, vesayetleri, darbeleri, tarihin derinlikleri yok etmek adına çıktığımız bu yolda ilk durağımız Kahramankazan dedik ve mitingimizi oradan başlattık. Burada vermek istediğimiz mesaj şudur: Türkiye bir daha darbelerle, bir daha vesayet heveslilerin girişimleriyle muhatap olmayacak.

MİLLETİN VERDİĞİ MÜCADELE TÜM İNSANLIĞA ÖNEMLİ MESAJDIR

16 Nisan ile birlikte artık vesayetçilerin darbe heveslilerin yok olduğu bir Türkiye olacak. Sizler iş makinalarıyla, araçlarla bu hainlerin çıkmaya çalıştığı kışlaların önünü kapadınız ve bunların kirli emellerini akamete uğrattınız. Sizler 15 Temmuz'un kahramanlarısınız, sizlerle gurur duyuyorum. Bu alçakça darbe girişiminde yaptığınız bu çalışmayla daha fazla can kaybı yaşanmamasını siz sağladınız. Sağolun, varolun. Siz emekçiler Türkiye'de demokrasi ve özgürlüklere hiçbir gücün asla halel getiremeyeceğini yedi düvele gösterdiniz. Bu mesaj bütün darbe heveslilerine çok ağır bir derstik. Milletin verdiği bu büyük mücadele bütün dünya halklarına, bütün insanlığa önemli bir mesajdır.

CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLETLE BİRLİKTE FETÖ'CÜLERE DARBEYİ VURDU

Halka rağmen ortaya çıkan bu karanlık yapılar diz çökmeye mahkumdur. O gece darbecilerin ilk hedefi hem Cumhurbaşkanımızı alaşağı etmek, seçilmiş hükümeti devirmek, parlamentoyu kapatmak. Şükürler olsun ki, bunu başaramadılar. Milletine ve ordusuna layık bir Cumhurbaşkanı olarak, hükümet olarak darbecilere milletimizle omuz omuza durarak karşı koyduk, darbecilere darbeyi vurduk. FETÖ'cü hainler halktan gazbettikleri uçak. helikopter ve tankları milli iradenin merkezi Meclis'in tepesinden bombalar yağdırdılar. O gece bombalara rağmen milletvekillerimiz Meclis'ten ayrılmadılar. Bu alçaklığa karşı kahramanca direndiler.

DARBECİLER AK PARTİ DÖNEMİNDE DARBEYİ ALDI

O gece milletvekillerimiz bombalara karşı kahramanca direndi. Şehitlerimizin emanetleri bizim emanetlerimizdir. Her zaman sahip çıkacağız. Gazilerimizin her zaman yanında olacağız, omuz omuza olacağız. AK Parti iktidarında darbeciler dersini aldı. Darbeyi yedi. Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Ekonomik kayıplarımız oldu bunları telafi ederiz ama en büyük kaynağımız insan kaynağımızdır. İnsanlarımız hayatlarıyla bir bedel ödeyerek bu belayı defetti. Daha önce bu kadar büyük bir ihanet, böyle bir felaket yaşamadı bu millet. Üstelik FETÖ'cü hainler bu acıların hepsini bütün dünyanın gözü önünde bize yaşattılar. Ruhlarını, akıllarını satanlara Türkiye'nin ruhunu, istiklalini teslim etmedik, etmeyeceğiz.



GEÇİCİ İŞÇİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Salona girdiğimizden beri geçici orman işçilerinin sorunlarının çözümü konusunda taleplerinizi sağır sultan bile duydu. Sorununuzu en açık bir şekilde en yüksek perdeden burada huzurumda ilettiniz. Siz görevinizi yaptınız. Şimdi bize düşen sizin sorunlarınızı torunlara havale etmek değil çözmektir. Türkiye'de mevsimlik işçi geçici işçi taşeron işçisi ve buna benzer kamuda var olan önemli de bir sorunumuz var. Sorunları çözerken asla populizm yapmadık. Ümit verip arkasını getirmek bizim en büyük hassasiyetimizdir. Bu konuyu biliyoruz bunun çözümünün kolay bir iş olmadığını da biliyoruz. Herkesi mutlu edecek bir çözümü üretme konusunda gerek taşeron işçilerimiz gerek mevsimlik işçilerimiz bu sorunları çözmek için gereken talimatları verdim çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak. Biz hiçbir konuyu bugüne kadar çözümsüz bırakmadık bundan sonra da bırakmayız.'