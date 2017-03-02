Bakan Çavuşoğlu: YPG çekilmezse vururuz!

Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Münbiç operasyonunun henüz başlamadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "YPG (Münbiç) buradan çekilmezse biz vuracağımızı söyledik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun gündeme ilişkin yaptığı flaş açıklamalar şöyle:

Özel kuvvetler olarak sadece ABD, Türkiye değil havadan nasıl destek vereceğimizi görüşüyoruz. CIA'nın ve Dunford'un Türkiye'ye gelmesinin sebebi buydu. Zamanında Obama'yı yanlış yönlendiren askerlerin bugün Trump'ı da yanlış yönlendirmesini istemiyoruz. Bizim düşüncemiz nettir. ABD ile bu düşüncelerimizi her fırsatta paylaştık. Taviz vermemiz söz konusu değil.

Buradaki amaç Münbiç operasyonu ile temizlenmesi ve gerçek sahiplerine teslim edilmesidir. Bizim YPG veya başka bir terör örgütüyle olan mücadelemiz bizi ABD'yle karşı karşıya getirmemelidir. Terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin durmasını arzu etmeyiz.

RUSYA VE PYD İLE İLGİLİ İDDİALAR

Burada biliyorsunuz çok değişik haberler var. Spekülasyonlar var. Bunlar doğru değil. Şu anda rejim güçleri doğuya doğru yöneldi. Rejim güçleri ile muhalefetin karşı karşıya gelmemesi için bir anlaşma sağlandı. Amaç çatışmaların engellenmesi ve DEAŞ'a karşı mücadelenin daha etkin olması. Tüm bunların önlenmesinin tek yolu bizim başlattığımız ateşkesin (ılımlı muhalefet ve rejim arasındaki) ilerlemesi. Siyasi sonuç elde ederek ülke genelinde ateşkes sağlarsak bu riskler ortadan kalkar. Bu durumda Suriye'nin geleceği için iyi olmaz. Buradaki kaos devam ederse bundan en çok terör örgütleri fayda görür.

PEŞMERGE'YE GÖREV VERİLECEK İDDİASI

10 Mart'ta Rusya'ya gidiyoruz. Her zeminde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Lavrov ile görüşme halindeyiz. ABD ile keza görüşmeler sürekli devam ediyor. Peşmergeye Suriye'de görev verilecek iddiası doğru değildir.

BARZANİ'NİN GELİŞİNDEKİ BAYRAK KRİZİ

Herkesin görüşlerine saygımız var ama diplomaside kurallar vardır. Zira önümüzdeki dönemde PKK'ya yönelik birlikte adımlarımız olacak.Kendi anayasası çerçevesinde bir yapı kurulduysa ki daha önceki ziyaretlerde bu bayrak vardı. Münih'te de böyle oldu. Tataristan Cumhurbaşkanı geldiğinde Rusya ile birlikte Tataristan bayrağını da dikiyoruz. Görüş olarak saygı duyabiliriz ama bu konuyu başka yerlere çekmek doğru değildir. Buradaki uyugulama sıradan bir protokol uygulamasıdır.