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"Avrupa'nın geleceğinden endişeliyiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakan Bozdağ'ın, Almanya'da katılması planlanan etkinliğin yasaklanmasıyla ilgili, "Bu skandal kararın, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan bir ülkede alınması Avrupa'nın geleceği açısından endişe vericidir." dedi.

Avrupanın geleceğinden endişeliyiz

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde vatandaşlara hitap edeceği toplantısının iptal edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın, Almanya'da katılması planlanan etkinliğin sudan sebeplerle yasaklanmasını kınadığını belirten Kalın, "Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi ve ifade özgürlüğü dersi vermeye çalışanların gerçek yüzü bu tür kararlarla açık şekilde ortaya çıkıyor. Bu skandal kararın, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan bir ülkede alınması Avrupa'nın geleceği açısından endişe vericidir." şeklindeki görüşlerini paylaştı.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe 22:52
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