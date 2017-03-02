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Amasya mesajı

Amasya mesajı
Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu'lu mitinglerini, Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımı olan Amasya'dan başlattı. 16 Nisan'daki referandumda vatandaşlara "Evet" demeleri için çağrı yaptı: Referandumun temelini Amasya'da atıyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Mücadelesi toplantısını burada yaptı. Cumhuriyeti milletle, milletin kararlılığıyla kurduk. Milletin alın teriyle, mücadelesiyle bugünlere getirdik. Biz AK Parti olarak 15 yıldır ne dediysek onu yaptık. Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. "Diyorlar ki 'Tek adam olacak'. Kılıçdaroğlu'nun hatrı için bir kişi daha mı seçelim? Kılıçdaroğlu isterse gelsin muavin olsun. Engel yok. Bu sistemde ona da yer var.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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