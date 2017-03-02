Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın referandumla ilgili toplantısını skandal bir kararla iptal eden Almanya'ya karşı Ankara harekete geçti.
ALMAN BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşlarla buluşacağı programın iptaline neden olan gelişmelerle alakalı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla Erdmann bu akşam Bakanlığa çağrıldı. Erdmann'a Türkiye'nin protestosu hem sözlü hem de yazılı nota ile iletildi.
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İncirlikten Alman Kuvvetleri derhal defedilmeli! Merkel ile bir daha asla görüşülmemeli! Alman Diplomatlar ülkelerine postalanmalı! Göçmenlerin Avrupa'ya geçişleri desteklenmeli! Bunları yapmazsak yazıklar olsun bize!
SCHENGEN TOPRAKLARI ÜZERİNDE KURULAN ALMAN EMPERYALİ 27 ÜLKEYİ EYALETİ HALİNE GETİRDİ VE GENİŞLEME PEŞİNDE.ALMANLARLA REKABET YAPAMAYAN 27 ÜLKE BATIYOR.TÜRKİYE GÜÇLENİYOR,ALMANYA DARALIYOR.ALMANYA AB PARÇALANIYOR VE BİZ GELİYORUZ.HERHALDE AYAK SESLERİMİZİ DUYUYORSUN.
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