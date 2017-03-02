Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın referandumla ilgili toplantısını skandal bir kararla iptal eden Almanya'ya karşı Ankara harekete geçti.



ALMAN BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşlarla buluşacağı programın iptaline neden olan gelişmelerle alakalı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla Erdmann bu akşam Bakanlığa çağrıldı. Erdmann'a Türkiye'nin protestosu hem sözlü hem de yazılı nota ile iletildi.