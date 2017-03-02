Adıyaman'da bir deprem daha!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 20.03'te merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Depremin 9,14 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.
Aynı bölgede saat 14.07'de ise 5,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
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