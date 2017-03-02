Yol Durumu
  1. Kurşun adres sormadı
  2. Meclis rekor kırdı! Son üç günde...

Adıyaman'da bir deprem daha!

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Adıyaman yine sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 20.03'te merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 9,14 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

Aynı bölgede saat 14.07'de ise 5,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Etiketler:
  • 02 Mart 2017, Perşembe 21:13
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar