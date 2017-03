AFAD Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 14.07'de Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 14.07'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

Aynı bölgede saat 14.18'de ise 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.





BAZI EVLER YIKILDI

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, deprem nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını bildirdi.

Halkın panik yaşadığını anlatan Fırat, bazı evlerin yıkıldığını, bir okulda da hasar meydana geldiğini ancak öğrencilerde herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat da bazı köylerde hasar oluştuğunu, köylülerin evlerini terk ettiğini söyledi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle halkın büyük panik yaşadığını aktaran Fırat, "Biraz önce Göktarla, Kızılöz ve Doğanca köylerinde yaşayan vatandaşlarla görüştüm. Bazı evler yıkılmış." dedi.







"CAN KAYBI YA DA CİDDİ BİR YARALI YOK"

AFAD Başkanı Halis Bilden, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depreme ilişkin, "Şimdiye kadar can kaybı ya da ciddi bir yaralı yok. İki köyümüzde biraz hasar görünüyor. 6 ilden arama kurtarma birlikleri sevk ettik." dedi.

Bilden, yaptığı açıklamada, saat 14.07 sıralarında merkez üstü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ardından birkaç artçı sarsıntının kaydedildiğini ifade etti.

Artçıların bir süre devam edeceğini ancak etkisinin 4'ün altına gerilediğini aktaran Bilden, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar can kaybı ya da ciddi bir yaralı yok. İki köyümüzde biraz hasar görünüyor. 6 ilden arama kurtarma birlikleri sevk ettik. Ayrıca AFAD mobil tırını da bölgeye yönlendirdik. Battaniye ve gerekli araç gereç ihtiyacını giderdik. Vatandaşlarımızdan ricam bir süre çatlamış evleri kullanmamaları yönünde. Bunu Çanakkale'de de söylemiştik. Adıyaman valisi, belediye başkanı ve Samsat kaymakamımızla sürekli irtibat halindeyiz. Biz de durumu yerinde görmek üzere ekibimizle birlikte yola çıktık."

VALİ ERİN: 28-30 YARALI VATANDAŞIMIZ VAR

Bu arada, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Samsat ilçesindeki depremle ilgili, "En büyük tesellimiz şu ana kadar Allah'a şükür can kaybımız olmamasıdır. 28-30 yaralı vatandaşımız var, hepsi ayakta taburcu edilebilecek durumda." dedi.



4-5 köyde 20'ye yakın eski köy evinin yıkıldığını kaydeden Erin, "Geri kalan bazı yerlerde de hasar oluştu. Depremden etkilenenler için bu gece önemli. Biz de her türlü önlemi aldık. Tam bir seferberlik halindeler, bu gece ve yarın için önlem alındı. AFAD Başkanlığı da depremzedelerin battaniye, çadır, yemek ve gıda ihtiyacı için her türlü önlemi aldı. Yıkıntı ve hasar için gerekli çalışmalar yapılıyor. Geçmiş olsun."

Başbakan Yardımcısı Kaynak

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Pazarcık Kaymakamlığını ziyaretinde Adıyaman'daki depreme ilişkin açıklama yaptı. Veysi Kaynak, bugün 14.07'de Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, iki de artçı sarsıntı gerçekleştiğini belirtti.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin'den bilgi aldığını aktaran Kaynak, "Akdamar ve Taşkuyu köylerinde hasarlı binalar var. İki hafif yaralı mevcut. Allah'a şükür ağır yaralı veya hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Ayrıca ağır hasarlı binalar bize rapor edilmedi. Şu anda Adıyaman AFAD İl Müdürümüz bölgeye hareket halinde. Civar illerden, Malatya'dan, Diyarbakır'dan, arama kurtarma ve müdahale birlikleri oraya doğru hareket halinde. AFAD Başkanımız Halis Bilden ve Sağlı Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Hasan Aydınlık bey de şu anda ilçeye ulaşmak üzereler. Öncelikle geçmiş olsun." diye konuştu.

Bakan Kaynak, Pazarcık Kaymakamlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada da "Türkiye depremlere alışık olmalıdır ve bütün yapılarını bu deprem gerçeğine uygun inşa etmelidir." dedi.

Kaynak, "Yapı stokumuz ciddi manada eski. Eski yapı stokunun oluşturduğu hasarlar oluyor. Deprem öldürmez bina öldürür." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE EĞİTİME YARINA KADAR ARA VERİLDİ

Şanlıurfa Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsat'ta meydana gelen depremin Siverek'te de hissedildiğini söyledi.

Yaşanan depremde can kaybı olmaması için dua ettiklerini belirten Kapanoğlu, "Siverek, Adıyaman'a çok yakın. O nedenle sarsıntıyı iyi hissettik. Öğrencilerimizin psikolojik olarak etkilenmemesi için ilçede eğitime yarına kadar ara verdik." dedi.