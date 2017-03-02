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değilim

Adil Öksüz değilim
Londra'da bir antika pazarında çekilen fotoğrafta 'nün kilit ismi Adil Öksüz'e benzerliği ile dikkat çeken kişinin, 15 yıldır İngiltere'de yaşayan li olduğu ortaya çıktı. Çelik, sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafın çekildiğinden haberi olmadığını belirterek, "Bu alçaklar Türkiye'nin başına bela oldu, bize de bulaştı" dedi.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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