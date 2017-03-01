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tüm 'de!

'nin güçlü sesi , bundan böyle 'nin 81 ilinde okuyucularıyla buluşacak.

Yeni Asır tüm Türkiyede!

Türk basınınında ilklerin öncüsü, 'nin güçlü sesi , bundan böyle 'nin her yerinde okuyucularıyla buluşacak.

122 yıldır Ege'nin haberini yapan asırlık çınar, özgün içeriği ve objektif yayıncılık anlayışıyla yoluna artık ULUSAL gazete olarak devam edecek.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba 15:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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İsa Aslantaş İsa Aslantaş

yayın hayatınızda başarılar dilerim...

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 01.03.2017 16:15
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