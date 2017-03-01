Türk basınınında ilklerin öncüsü, Ege'nin güçlü sesi Yeni Asır, bundan böyle Türkiye'nin her yerinde okuyucularıyla buluşacak.

122 yıldır Ege'nin haberini yapan asırlık çınar, özgün içeriği ve objektif yayıncılık anlayışıyla yoluna artık ULUSAL gazete olarak devam edecek.