Uyurken öldürüldü

İzmir Bornova'da bir fabrikanın yemekhane bölümünde aşçı olarak çalışan Gökhan İmer (32), dün sabah işe gitmedi. İş arkadaşları durumu İmer'in babası Hayati İmer'e haber verdi. Bunun üzerine baba İmer, diğer oğlu Hidayet İmer'i eve gönderdi. Kapıyı açıp içeriye giren Hidayet İmer, ağabeyini yatağında kanlar içinde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık görevlileri Gökhan İmer'in öldüğünü tespit etti. Polisin yaptığı ilk incelemede, olay yerinde tabanca bulunamazken İmer'in uykusunda başına tek el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Konuyla ilgili İmer'in ev arkadaşı M.U.'nun gözaltına alındığı öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.