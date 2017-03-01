Uyurken öldürüldü

İzmir Bornova'da bir fabrikanın yemekhane bölümünde aşçı olarak çalışan Gökhan İmer (32), dün sabah işe gitmedi. İş arkadaşları durumu İmer'in babası Hayati İmer'e haber verdi. Bunun üzerine baba İmer, diğeroğlu Hidayet İmer'i eve gönderdi. Kapıyı açıp içeriye giren Hidayet İmer, ağabeyini yatağında kanlar içinde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık görevlileriGökhan İmer'in öldüğünü tespitetti. Polisin yaptığı ilk incelemede, olay yerinde tabanca bulunamazken İmer'inuykusunda başına tek el ateş edilereköldürüldüğü belirlendi. Konuyla ilgili İmer'in ev arkadaşı M.U.'nun gözaltına alındığı öğrenildi. Cinayetle ilgilisoruşturmanın sürdüğü bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.