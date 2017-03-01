TSK, 28 Şubat 2017 tarihinde 19.33-20.28 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlediğini, bölgede tespit edilen 16 hedefin (barınma yerleri, mağara ve sığınak) ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.
TSK'dan sınır ötesi hava harekatı
Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor! TSK'dan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 terör hedefi imha edildi.
TSK, 28 Şubat 2017 tarihinde 19.33-20.28 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlediğini, bölgede tespit edilen 16 hedefin (barınma yerleri, mağara ve sığınak) ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.
Etiketler: Irak
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