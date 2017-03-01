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TSK'dan sınır ötesi hava harekatı

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor! TSK'dan yapılan açıklamaya göre 'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 terör hedefi imha edildi.

Hainlerin inlerine girildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında 16 hedefin imha edildiğini açıkladı.

TSK, 28 Şubat 2017 tarihinde 19.33-20.28 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlediğini, bölgede tespit edilen 16 hedefin (barınma yerleri, mağara ve sığınak) ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba 11:25
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