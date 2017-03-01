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ve neden önemli?

Türkiye'nin ve TSK destekli ÖSO kuvvetlerinin Cerablus ile başlayıp El Bab'a kadar uzanan alanda terör örgütüne ağır darbe vurması ve bölgeyi tekrar güvenli hale getirmesinin ardından gözler  terör örgütü 'nın uzantısı 'nin elindeki ve DEAŞ'ın başkenti ilan ettiği 'ya çevrildi. Peki Rakka ve Münbiç neden bu kadar önemli?

Rakka ve Münbiç neden önemli?

Türkiye'nin ve TSK destekli ÖSO kuvvetlerinin Cerablus ile başlayıp El Bab'a kadar uzanan alanda terör örgütüne ağır darbe vurması ve bölgeyi tekrar güvenli hale getirmesinin ardından gözler terör örgütü 'nın uzantısı 'nin elindeki ve DEAŞ'ın başkenti ilan ettiği 'ya çevrildi.

Türkiye, Fırat Kalkanı herakatında istenen hedeflerinin tümüne ulaşabilmeyi, terör örgütlerinin Türkiye sınırından tümüyle silinmesini, PYD'nin elindeki kantonları birleştirmeye dönük hareketlerini engelleyi, DEAŞ'ın Türkiye sınırından sızmalar yoluyla Türkiye'de saldırı yapmasını engellemeyi ve terör örgütlerinin baskı ile tehdidi sonucu sürgün edilmiş yerel halkın yeniden evlerine yerleştirilmesini amaçlıyor.

Bu amaçlara ulaşmak için yeni operasyonların planlamasını yapan Türkiye, Suriye'de etkin olan çevrelerle bir süredir görüşmeler yapıyor. Peki Rakka ve Münbiç neden bu kadar önemli? İşte Rakka ve Münbiç'in önemi:

RAKKA'DA SON DURUM NEDİR?



RAKKA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?


MÜNBİÇ'DE SON DURUM NEDİR

MÜNBİÇ TERÖR ÖRGÜTÜPKK/PYD İÇİN NEDEN ÖNEMLİ
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba 21:55
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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şam şam

Daeşe karşı gerçek mücadeleyi öso ve türkiye yürütüyor. Türkiye bunu derinleştirmeli Hikaye en önemli yer şam ve çevresi türkiye orada varlığını ortaya koyması da gerekiyor hem müttefikleri hem kendisi için.....ve müttefiki olan ösoya ve yakın gruplara şam ve daha alt bölgelerde çok sağlam sahip çıkmalı gerekirse üs kurmalıdır. Suriyede güvenliğimizi bütüncül düşünmek zorundayız. Ve muhaliflere sadece işimize geldiği yerde değil her yerde kuvvetli destek vermek zorundayız. pyd yi çözecek olan ilgisiz gibi ama bu.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.03.2017 23:19
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