Türkiye'nin ve TSK destekli ÖSO kuvvetlerinin Cerablus ile başlayıp El Bab'a kadar uzanan alanda DEAŞ terör örgütüne ağır darbe vurması ve bölgeyi tekrar güvenli hale getirmesinin ardından gözler terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'nin elindeki Münbiç ve DEAŞ'ın başkenti ilan ettiği Rakka'ya çevrildi.
Türkiye, Fırat Kalkanı herakatında istenen hedeflerinin tümüne ulaşabilmeyi, terör örgütlerinin Türkiye sınırından tümüyle silinmesini, PYD'nin elindeki kantonları birleştirmeye dönük hareketlerini engelleyi, DEAŞ'ın Türkiye sınırından sızmalar yoluyla Türkiye'de saldırı yapmasını engellemeyi ve terör örgütlerinin baskı ile tehdidi sonucu sürgün edilmiş yerel halkın yeniden evlerine yerleştirilmesini amaçlıyor.
Bu amaçlara ulaşmak için yeni operasyonların planlamasını yapan Türkiye, Suriye'de etkin olan çevrelerle bir süredir görüşmeler yapıyor. Peki Rakka ve Münbiç neden bu kadar önemli? İşte Rakka ve Münbiç'in önemi:
RAKKA'DA SON DURUM NEDİR?
RAKKA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
MÜNBİÇ'DE SON DURUM NEDİR
Rakka ve Münbiç neden önemli?
Türkiye'nin ve TSK destekli ÖSO kuvvetlerinin Cerablus ile başlayıp El Bab'a kadar uzanan alanda DEAŞ terör örgütüne ağır darbe vurması ve bölgeyi tekrar güvenli hale getirmesinin ardından gözler terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'nin elindeki Münbiç ve DEAŞ'ın başkenti ilan ettiği Rakka'ya çevrildi. Peki Rakka ve Münbiç neden bu kadar önemli?
Türkiye'nin ve TSK destekli ÖSO kuvvetlerinin Cerablus ile başlayıp El Bab'a kadar uzanan alanda DEAŞ terör örgütüne ağır darbe vurması ve bölgeyi tekrar güvenli hale getirmesinin ardından gözler terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'nin elindeki Münbiç ve DEAŞ'ın başkenti ilan ettiği Rakka'ya çevrildi.
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Daeşe karşı gerçek mücadeleyi öso ve türkiye yürütüyor. Türkiye bunu derinleştirmeli Hikaye en önemli yer şam ve çevresi türkiye orada varlığını ortaya koyması da gerekiyor hem müttefikleri hem kendisi için.....ve müttefiki olan ösoya ve yakın gruplara şam ve daha alt bölgelerde çok sağlam sahip çıkmalı gerekirse üs kurmalıdır. Suriyede güvenliğimizi bütüncül düşünmek zorundayız. Ve muhaliflere sadece işimize geldiği yerde değil her yerde kuvvetli destek vermek zorundayız. pyd yi çözecek olan ilgisiz gibi ama bu.....
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