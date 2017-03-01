Mardinin Nusabiyne bağlı Koruköy'de yapılanan PKK'lı teröristlerin köyün altına tüneller kazdığı belirlendi. Örgütün gerçekleştirdiği kanlı eylemlerde kullandığı bomba ve patlayıcıların burada hazırlandığı belirlenirken, eylemin yapılacağı şehre patlayıcı sevkiyatının da buradan yapıldığı tespit edildi.



AMANOS DAĞLARINDA GEZİYORLAR

Sözde üst düzey yöneticilerin toplanma yeri olan ve örgütün akıl merkezi olarak nitelendirilen Koruköy'de alınan eylem kararları sonrası, sözde Akdeniz açılım şehirlerinde yapılacak eylemler için Amanos Dağlarında gizlenen terörist grubu harekete geçiriliyor. Teröristlere eylemde kullanılacak bombaların gömüldüğü arazinin krokisi ile eylemin yer ve zamanı bildiriliyor. Hücre tipi yapılanan terör örgütünün Suriye sınırına yakın bir noktada yer alan Koruköy'de hazırlanan patlayıcıları şehirlere sevk eden grupla patlayıcıları hazırlayan teröristlerin arasında bağlantı kurmadığı da belirlendi.







EYLEM PLANLARINI KURKÖYDE KONUŞMUŞLAR

Adana'da meydana gelen valilik saldırısı sonrasında gözaltına alınan ve tutuklanan örgütün sözde Akdeniz açılım sorumlularından Eyüp Çelik'in ifadesinde, Koruköy'de toplantılar yaptıklarını itiraf etti. Eylem planlarının Koruköy'de konuşulup karara bağlandığını itiraf eden teröristin, bomba ve patlayıcıların sevkıyatının buradan gerçekleştirildiğini söyledi. PKK'nın Akdeniz sorumlusu "Behzat" kod adlı teröristin öldürülmesinin ardından Kızıltepe'ye gittiği belirlenen ABD Adana konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay'ın ifadesinde Koruköy'den bahsettiği öne sürüldü.







MARDİN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Nusaybin'de bir evin bodrumundan diğer evlere tüneller olduğu tespit edilmiştir. Çıkan çatışmada 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof silah, M16 silah parçası, bol miktarda patlayıcı ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi."