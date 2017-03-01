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Ordu’ya Alman gelin

Ordu’ya Alman gelin
Ordulu Serkan Yağız ile Alman vatandaşı Mona Umbacd, Antalya Manavgat'ta tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, evlenme kararı aldı. Öyle ki genç kadın, aşkı için Müslüman oldu. Mona'nın İslamı kendi isteğiyle seçtiğini belirten , "İngilizce konuşarak anlaşıyoruz. Düğünümüzü 2018'de Ekim ayında yapacağız. Güzel bir Türk düğünü bizi bekliyor" dedi.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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