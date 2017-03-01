Önce düğün sonra Green Card

ABD'nin başkanı Donald Trump'ın göçmenlere karşı politikaları FETÖ'cüleri iyice köşeye sıkıştırdı. Tek çareyi, Green Card ve ardından ABD vatandaşlığı gibi statülerde arayan FETÖ'cüler, tek tek evlenmeye çalışıyor. Son düğün ise pazar günü, gerçekleşti. Abdullah Seyhan isimli FETÖ militanının 'Green Card' düğününü AKŞAM görüntüledi.
VATANDAŞLIK ALINIYOR
Abdullah Seyhan'ın, ABD'nin Fairfax bölgesinde Green Card evliliği yaptığı düğüne yaklaşık yüz FETÖ'cü katıldı. Resmi işlemleri tamamlayan hülleci çift, yaklaşık bir hafta sonra Green Card sahibi olarak ABD'de yasal statü kazanacak. Çift, böylece Trump'ın gazabından korunmayı umuyor.
AYMAZ DA ORADAYDI
Ayrıca, militan çift evliliklerini devam ettirmeleri halinde, üç yıl içinde ABD vatandaşı olup oy kullanabilecek. FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimini Organize eden isimler arasında yer alan ele başı Gülen'in sağ kolu Abdullah Aymaz da düğündeki yerini aldı. Amerika'da yaşadığı bilinen FETÖ'nün iki numarası Aymaz'ın Almanya ile ABD arasında para trafiğini yönettiği ortaya çıktı.
TRUMP'IN POLİTİKALARI FİYATI ARTIRDI
Amerika'da bilgisayar mühendisi olarak çalışan Seyhan 'FETÖ abilerinin' albüm yöntemiyle evlendirilirken, 4 militan için daha hazırlık yapıldığı öğrenildi. FETÖ üyeleri, daha önce 20 bin dolara sahte evlilik yapabiliyorken, Trump'ın göçmenlere karşı sert politikaları bu fiyatı artırdı. Yeni fiyat 45 bin dolar olunca, FETÖ'cüler kendi içine yöneldi.
Kaynak:Akşam
kalan karakter 1000
FETÖ her şeyiyle tam bir MATRIX programı. MATRIXın programlayıcısı mimar, yapay zeka ve onun küresel dünya hakimiyeti, Mavi hapı yutmuş uyutulmuş insanlar, kırmızı hapı yutup uyanan insanlar, sistem içinde hareket eden ve sistemi koruyan ajanlar, medyum, Morpheus, Zion, Neo vs. hepsi de FETÖ de mevcut. MATRIX filmlerini bir de bu gözle yeniden izleyin. 15 Temmuz da MATRIX in bir sahnesini yaşadık, mücadele devam ediyor, film henüz bitmedi.
FETÖ'nün sıradan bir örgüt olmadığının, bütün dünyayı avucunun içine alıp, insani değerleri yok edebilecek bir örgüt olduğunun herkes FARKINA varsın. Mavi hapı yutmuş hiç kimse ve MATRIX in hakim olduğu hiç bir ülke kendinden beklendiği gibi mantıklı ve tutarlı davranmıyor. Hepsi de şeytani akla hizmet edecek şekilde MATRIXde kendisi için yazılmış programa göre hareket ediyor. Biz bunu 15 Temmuz'da yaşamadık mı? En az 170 ülkeye yerleştirilmiş MATRIXi ortaya çıkarıp, onunla ilk ciddi mücadelesini kazanan bu millet ile, Morpheus'un da katkılarını da unutmadan ne kadar gurur duysak azdır.
FETOŞ da evlensin amerikada ona uygun evlilik türleri yasal zaten.zenci bir elamanla evlenebilir mesela:)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.