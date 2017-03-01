O belediye başkanı konuştu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "1 Mart Üsküdar Vapuru Faciası"nın 59. anma töreninde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın dalgıcı suya atlayarak kurtaran Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, "2 yıldızlı bir dalgıç olarak o anda, o kişinin yaşadığı sıkıntıyı bilen biri olarak olaya müdahale etmek zorunda kaldım. Kızımıza müdahale ettik ve durumu da gayet iyi." dedi.

"Üsküdar Vapuru Faciası"nda hayatını kaybedenler için Karamürsel Alp Türbesinin de bulunduğu eski mezarlık mevkisinde düzenlenen anma töreni sırasında denizden "1 Mart Üsküdar Faciasını Unutmuyoruz" yazılı pankart çıkartmak için dalan Karamürsel Sualtı Derneği Karamürsel Sualtı Sporları Derneği (KARSAD) üyelerinden Şenay Ertorun'un boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine denize atlayan Yıldırım, AA muhabirine o anları anlattı.

1 Mart'ın Karamürsel için önemli bir gün olduğunu vurgulayan Yıldırım, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından "Üsküdar Vapuru Faciası"nda hayatını kaybedenler için her yıl anma töreni düzenlediklerini anımsattı.





"OLAYA MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Bu sene aynı anma törenini icra ettiklerini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"KARSAD üyelerince bir canlandırma gerçekleştirilecekti. Dalgıçlarımızdan biri suyun altında ya rahatsızlandı ya da bir acemilik neticesinde acil çıkış yapmak zorunda kaldı. Derneğin kurucusu ve 2 yıldızlı bir dalgıç olarak o anda, o kişinin yaşadığı sıkıntıyı bilen biri olarak olaya müdahale etmek zorunda kaldım. Hamdolsun herhangi bir şey olmadan kızımıza müdahale ettik ve durumu da gayet iyi."

Yıldırım, olayın ardından törenin kaldığı yerden devam ettiğini sözlerine ekledi.



