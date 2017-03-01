Lüküs hayat

Antalya Konyaaltı Plajı'nda dün çekilen bu fotoğraf, herkesi gülümsetti. Sahil şeridinde yürüyüş yapan ailelerin çocuklarına balon satarak geçimini sağlayan iki satıcının keyfi, tüm Türkiye'yi mest etti. Öyle ki iki satıcı, gökyüzünün bulutlanmasını fırsat bildi. Sahilde balonlarını kollarına bağlayıp, öğlen şekerlemesine çekildi. Sahilde oluşan bu manzarayı görenler de o anları fotoğraflamayı ihmal etmedi. Havanın bulutlu olmasından dolayı satış yapamadığını belirten satıcı genç, çok yorulduğu için kısa süreliğine uzanarak dinlendiğini söyledi. Çeşitli çizgi film karakterlerinin bulunduğu balonlar, 5-50 TL'den satılıyor.