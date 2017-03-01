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KANntin!

17 yaşındaki çırağı, okula dışardan yemek siparişi veren 4 öğrenciyi bıçakladı. Yaralanan gençler hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan ise serbest bırakıldı!

KANntin!
Öğrenci ve veliler, Adana'dan gelen haberle panikledi. Yüreğir İlçesi'nde bulunan 75'inci Yıl Anadolu Lisesi'nde okuyan A.A. (17), M.A. (18), A.Ö. (17) ile B.B. (18), öğle arasında okul dışındaki bir restoranı arayıp yemek siparişi verdi. Öğrencilere dışardan yemek geldiğini gören Necati O.'nun yanında çalışan yeğeni O.O. (17), bu duruma çok sinirlendi. Kantinci çırağı, "Burada kantin var. Neden dışarıdan yemek yiyorsunuz?" diyerek öğrencilere tepki gösterdi. Bunun üzerine öğrenciler ile kantinci çırağı arasında çıkan tartışma şiddetlendi!

2'SİNİN DURUMU CİDDİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kantinci çırağı O.O., büfeden aldığı bıçakla 4 öğrenciyi bıçakladı. Yaralanan gençler, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden M.A. ve B.B. tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilirken, A.A. ve A.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Korkunç olayın ardından kantinci çırağı O.O. ile kantinci amcası gözaltına alındı. 4 öğrenciyi yaralayan saldırgan ile amcası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı! Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, olayın yaşandığı okul çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

'BİZİM DENETLEMEMİZ YETERLİ OLMUYOR'
Adana Kantinciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Tunç, kantinci dehşetiyle ilgili açıklama yaptı. Tunç, "Sadece oda olarak bizim denetlememiz yeterli olmuyor. Öğrenciler bizim geleceğimiz, böyle bir olayın yaşanması çok üzücü. Oda yönetimi olarak, idari ve hukuki olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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