Öğrenci ve veliler, Adana'dan gelen haberle panikledi. Yüreğir İlçesi'nde bulunan 75'inci YılAnadolu Lisesi'nde okuyan A.A.(17), M.A. (18), A.Ö. (17) ileB.B. (18), öğle arasında okul dışındaki bir restoranı arayıp yemek siparişi verdi. Öğrencilere dışardan yemek geldiğini gören kantinciNecati O.'nun yanında çalışan yeğeni O.O.(17), bu duruma çok sinirlendi. Kantinci çırağı, "Buradakantin var. Neden dışarıdanyemek yiyorsunuz?" diyerek öğrencilere tepki gösterdi. Bunun üzerine öğrenciler ile kantinciçırağı arasında çıkan tartışma şiddetlendi!
2'SİNİN DURUMU CİDDİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kantinci çırağı O.O., büfeden aldığı bıçakla 4 öğrenciyi bıçakladı. Yaralanan gençler,çağrılan ambulansla hastaneyekaldırıldı. Öğrencilerden M.A. ve B.B. tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilirken, A.A. ve A.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Korkunç olayın ardından kantinci çırağı O.O. ile kantinci amcası gözaltına alındı. 4 öğrenciyi yaralayan saldırgan ile amcası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı! Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, olayın yaşandığı okul çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
'BİZİM DENETLEMEMİZ YETERLİ OLMUYOR' Adana Kantinciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Tunç, kantinci dehşetiyle ilgili açıklama yaptı. Tunç, "Sadece oda olarak bizim denetlememiz yeterli olmuyor. Öğrenciler bizim geleceğimiz, böyle bir olayın yaşanması çok üzücü. Oda yönetimi olarak, idari vehukuki olarak üzerimize düşeni yerinegetireceğiz" ifadelerini kullandı.
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