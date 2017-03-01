İşin vidası çıktı

Zeynep Kalyoncu, 3 yıl önce sattığı aracına gelen HGS cezasıyla şoka uğradı. Durumu mahkemeye taşıdı. Genç kadının avukatı ise uyardı: Plakalara takılan vidayla HGS’lere farklı harf ve rakamlar okutuluyor. Dolandırıcı kurbanı olmayın.
Sahtekarlar, her yolu denedi. Başvurdukları her yöntem 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Son yaşanan olay ise tüm sürücüleri tehdit eden cinstendi. Film gibi olay İstanbul'da meydana geldi. Gayrimenkul danışmanlığı yapanZeynep Kalyoncu, 3 yıl önce lüksaracını satışa verdi. Ancak geçtiğimiz günlerde HGS'den kaçak geçtiği gerekçesiyle gelen 781 lira para cezasıyla şok geçirdi! Cezanın iptali için mahkemeye başvuran Kalyoncu'nun avukatı Gönenç Uygun,OGS kullanan müvekkilinin şimdiyekadar hiç HGS kullanmadığını belirtti.
BAŞKA ÖRNEKLER DE VAR
Durum, banka kayıtlarıyla da kanıtlanınca Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla ceza iptal edildi. Kalyoncu'nun avukatı GönençUygun ise 20 milyon sürücüyüuyardı! Son dönemde sürücülerin plakalarına vida takarak, HGS ve OGS cihazlarının harf ve rakamları farklı okunmasını sağladığını söyledi. Uygun, müvekkilinin de böyleuyanık bir sürücünün kurbanıolduğunu belirtti. Üstelik bu olay,ilk değildi. Daha önce de Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'ne bağlı Ovaören köyünde çiftçilik yapan Ali İhsan Güngör'ün (59), tarlada kullandığı 1982 model traktörüne, İstanbul ve Ankara'da HGS'yi 50'den fazla ihlal ettiği gerekçesiyle 6 bin 652 lira ceza gönderilmişti.
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