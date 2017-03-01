Yol Durumu
  1. Büşra’nın noter zaferi!
  2. Dermanını bulamadı

İşin vidası çıktı

Zeynep Kalyoncu, 3 yıl önce sattığı aracına gelen cezasıyla şoka uğradı. Durumu mahkemeye taşıdı. Genç kadının avukatı ise uyardı: Plakalara takılan vidayla HGS’lere farklı harf ve rakamlar okutuluyor. Dolandırıcı kurbanı olmayın.

İşin vidası çıktı
Sahtekarlar, her yolu denedi. Başvurdukları her yöntem 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Son yaşanan olay ise tüm sürücüleri tehdit eden cinstendi. Film gibi olay İstanbul'da meydana geldi. Gayrimenkul danışmanlığı yapan Zeynep Kalyoncu, 3 yıl önce lüks aracını satışa verdi. Ancak geçtiğimiz günlerde 'den kaçak geçtiği gerekçesiyle gelen 781 lira para cezasıyla şok geçirdi! Cezanın iptali için mahkemeye başvuran Kalyoncu'nun avukatı Gönenç Uygun, OGS kullanan müvekkilinin şimdiye kadar hiç HGS kullanmadığını belirtti.

BAŞKA ÖRNEKLER DE VAR
Durum, banka kayıtlarıyla da kanıtlanınca Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla ceza iptal edildi. Kalyoncu'nun avukatı Gönenç Uygun ise 20 milyon sürücüyü uyardı! Son dönemde sürücülerin plakalarına vida takarak, HGS ve OGS cihazlarının harf ve rakamları farklı okunmasını sağladığını söyledi. Uygun, müvekkilinin de böyle uyanık bir sürücünün kurbanı olduğunu belirtti. Üstelik bu olay, ilk değildi. Daha önce de Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'ne bağlı Ovaören köyünde çiftçilik yapan Ali İhsan Güngör'ün (59), tarlada kullandığı 1982 model traktörüne, İstanbul ve Ankara'da HGS'yi 50'den fazla ihlal ettiği gerekçesiyle 6 bin 652 lira ceza gönderilmişti.
Etiketler: ,
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar