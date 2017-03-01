Hürriyet bu yüzden kuduruyor!

İşte Mehmet Metiner'in açıklamaları:

"DARBELERE ARKA ÇIKAN BİR HÜRRİYET VAR"

Aydın Doğan'da bu gerçeği biliyor ama sanal başka şeyler ile örtmeye çalışıyor. Karşımızda derin bir Hürriyet gerçekliği var geçmişinde darbelere arka çıkan darbelere, teşvik eden, seçilmiş hükümetleri düşman gibi addeden bir Hürriyet var. Hürriyet'in içindeki o derin damar hala varlığını sürdürüyor. Statükonun bekçiliğini yapan vesayet rejimini sahiplenen birde buna son zamanlarda Erdoğanfobik bir zihniyet eklendi. Yani Erbakan'a duyulan düşmanlık sivil seçilmiş hükümetlere duyulan düşmanlık Erdoğan siyaset sahnesine aktör olarak çıktığından beri Erdoğanfobizm'e dönüşmeye başladı mesela "Muhtar bile seçilemez"!

"HÜRRİYET'İN AMACI TSK İÇİNDE OYNAMAK VE HÜKÜMETE AYAR ÇEKMEK"

Dolayısı ile bu editöryel bir hata olarak geçiştirilecek bir konu değil. FETÖ' den ayıklanan bir ordumuz var. Şimdi bunu yerine geçmeye çalışan başka bir güruh var. Onlar kendilerini tanımadıklarımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz kimin nerede ne yapmak istediğini çok iyi biliyoruz. FETÖ'cüler geçmişte onları tasfiye ederek onların yerine kendilerini ikame etmişlerdi. Onlar FETÖ' cüleri biz tasfiye ettikten sonra onların yerine kendilerini ikame etmeye çalışıyorlar. Birde AK Parti üzerinden kendilerini bir iktidar alanı açmaya çalışıyorlar. Bizde onların hassasiyetlerini biliyoruz. Hürriyet gazetesinin tamda yapmak istediği şey bu! Bir TSK içine oynamak, iki hükümete bir ayar çekmek!

"ARTIK CUMHURBAŞKANI İLE UMRE'DE YAN YANA NAMAZ KILAN BİR GENELKURMAY BAŞKANI VAR"

Ordu içine çekilmek istenen ayar şu; bakın başörtüsü serbest bırakılıyor, Cumhurbaşkanı ile Umre'de yan yana namaz kılan bir Genelkurmay başkanı, Cumhurbaşkanı her davet ettiğinde onunla dış ve iç seyahatlere katılan bir Genelkurmay başkanı. Yani bu eski Türkiye'nin ordusu olmaktan çıktı "laiklik elden gidiyor" ordu içerisinde bu hassasiyetleri olan bu çevreleri tahrik etmeye kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunu bu niyetle yapmadıklarını anlatmasınlar kimde bizim aklımızla alay etmesin





"BU HÜRRİYET'İN BİR EKLEMESİ"

Bir diğer husus Hükümete çekilmek istenen bir ayar. Burada aslında ordunun kendi cevabını okuduğumuzda beni rahatsız eden sadece başörtüsü ile olan kısım değil ben onun ekleme olduğu kanaatindeyim. İletişim daire başkanlığının gönderdiği metinde ben başörtüsünden rahatsızlık olduğuna dair bir ibare olduğu kanaatinde değilim. Fakat orada bir ekleme var. Oradaki ekleme şu ; bizim haberimiz yok askeri kaynaklardan haberinin olmadığına ve rahatsız olduğuna teyid edildi diyor. Bu Hürriyet'in bir eklemesi.







