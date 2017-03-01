HAVat dersi!

İstanbul’da bazı yayalar, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçti. Trafik kurallarına aldırış etmedi. Bir sokak köpeği ise yeşilin yanmasını bekledi. Araçlar durunca da hareket etti. Bir vatandaş tarafından fotoğraflanan o anlar, adeta insanlığa ders verdi!
Trafik kuralları, kazaları engellemek için çıkarıldı. İlkokuldan itibarenders kitaplarında yer aldı. Ancak bugüne kadar ne sürücüler, ne de yayalar bu kaideleri pek dikkate almadı. Hal böyle olunca da çok fazla kaza ve can kaybı yaşandı. İstanbulSancaktepe'de dün trafik kurallarınauyan bir sokak köpeği iseinsanlığa ders çıkarttı! Ana caddeye çıkan köpek, karşıdan karşıya geçmek için yaya yoluna yanaştı. Dahasonra başını kaldırıp trafik ışıklarınabaktı. Araçlar için kırmızıışığın yanacağı ana odaklandı. Bu sırada bazı yayalar, ışığa aldırmadı. Araçlar son sürat yoldan geçerken, caddeye atladı. Canlarını hiçe sayarakyolun karşına geçmeye çabaladı.Birkaç saniye sonra trafikışığı sürücülere kırmızı, yayalarayeşil yandı. Sokak köpeği tamda bu sırada temkimli adımlar attı. Yolun karşısına geçmeyi başardı.
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