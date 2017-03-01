HAVat dersi!

Trafik kuralları, kazaları engellemek için çıkarıldı. İlkokuldan itibaren ders kitaplarında yer aldı. Ancak bugüne kadar ne sürücüler, ne de yayalar bu kaideleri pek dikkate almadı. Hal böyle olunca da çok fazla kaza ve can kaybı yaşandı. İstanbul Sancaktepe'de dün trafik kurallarına uyan bir sokak köpeği ise insanlığa ders çıkarttı! Ana caddeye çıkan köpek, karşıdan karşıya geçmek için yaya yoluna yanaştı. Daha sonra başını kaldırıp trafik ışıklarına baktı. Araçlar için kırmızı ışığın yanacağı ana odaklandı. Bu sırada bazı yayalar, ışığa aldırmadı. Araçlar son sürat yoldan geçerken, caddeye atladı. Canlarını hiçe sayarak yolun karşına geçmeye çabaladı. Birkaç saniye sonra trafik ışığı sürücülere kırmızı, yayalara yeşil yandı. Sokak köpeği tamda bu sırada temkimli adımlar attı. Yolun karşısına geçmeyi başardı.