‘Evet’ milli yeminin gereğidir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. 16 Nisan'daki referandumla ilgili önemli mesajlar verdi. Şunları söyledi: "16 Nisan'da Türkiye kazanacak, 'Evet'ler sandıktan taşacak. Çünkü 'Evet', Ankara'dır. Milli yeminin gereğidir. Adalet ve anayasadır, milli ahlakın özetidir. Bin yıllık kardeşliğin korunması ve savunulmasıdır. Evet diyeceğiz; öz ile kabuğu birbirinden ayıracağız. Evet diyeceğiz; vatana, millete, devlete ve bayrağa destek vereceğiz."
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