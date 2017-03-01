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Engelleri aştı

Engelleri aştı
Filiznur İmer(15), İzmir Bornova'da hayata gözlerini açtı. 19 aylıkken 'Ağır zihinsel engelli ve otistik' olduğu anlaşıldı. Ancak en büyük şansı annesi Süreyya İmer sayesinde tüm engelleri aştı. Annesinin sevgisiyle büyüyen Filiznur, yaşıtları gibi normal bir okulda eğitim görmeye başladı. Kısa süredeöğrendiği 150'ye yakın kelimeyle okumaya başladı. Geçen yıl alınan son raporunda da artık sadece otistik olduğu, ağır zihinsel engelli bölümünü aştığı yer aldı. Bir yandan spora yöneldi, jimnastikte Türkiye şampiyonlukları kazandı. Sevgiyle kızının hayatını değiştiren anne İmer, şunları anlattı: "Diğer çocuklara, ailelerine örnek olsun. Umutlarını kaybetmesinler. Benim kızım en iyi örnek."
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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