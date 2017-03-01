Emir şifreli kodla geldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava dün devam etti. Davada suikast girişimi sırasında helikopterde makineli tüfekçi olarak bulunan eski MAK ekibi üyesi eski Astsubay Selman Çankaya, mahkemede savunma yaptı. FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığını sadece 2008'de FEM Dershanesi'ne gittiğini belirten Çankaya, "15 Temmuz'da izne ayrılmam gerekiyordu. Ancak bana izin vermediler. Darbe girişimi akşamı Binbaşı Taner Berber ile karşılaştım. Bana bazı arkadaşları aramamı ve 'şifreli kod' kullanarak göreve çağırmamı istedi" dedi.
'TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİNİ ALACAKTIK'
Hiçbir açıklama yapılmadan telefonlarının toplandığını söyleyen Çankaya, "Taner Berber bize üst düzey bir terör örgütü yöneticisinin alınacağını ve çatışma yaşanılabilecek operasyonda bizim sadece geri emniyeti alacağımızı söyledi" diye konuştu. Çankaya, ifadesini şöyle sürdürdü: "Çiğli'de Şükrü Seymen tarafından görev dağılımı yapıldı. Ben de helikopterde makineli tüfekçi olarak görevlendirildim. Operasyon sona erince Çiğli'ye indik." Oradaki askerlerden darbeyi öğrendiğini belirten Çankaya, "TelevizyonlardaMarmaris'teki operasyonu dagörünce, oturup ağladım vekandırıldığımı anladım. Amirlerimtarafından verilen emri yerinegetirdim. Ben burada mağdurum" dedi.
* Cuntacı Binbaşı Taner Berber, MAK ekibinin toplanma emrini verdi.
KUZU YALAN SÖYLÜYOR
FETÖ'nün suikast timinde yer alan sanıklardan eski Özel Kuvvetler Tim Komutanı Yüzbaşıİsmail Yiğit de dün savunmasını yaptı. Yiğit, "Biz Cumhurbaşkanı Marmaris'ten ayrıldıktan 3.5 saat sonra oraya gittik. Bizden önce birileri Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunmuş ve kendileri bu saldırıdan kıl payı kurtulmuş olabilir. Zekeriya Kuzu'nun daha önceki ifadelerinde suçladığı 55 kişinin 40'ı şu anda serbest durumda. Araziye çıktığımızda bazı kişilerde duyma kaybı olduğu söyleniyordu. Zekeriya Kuzu'ya işitme testi yapılmasını talep ediyorum. FETÖ üyesi değilim. Ben polis çocuğuyum, 23 sene polis teşkilatının ekmeğini yedim. Babam şu an yüzüme bakmıyor" dedi.
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