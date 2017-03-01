Dördüncü cemre sandığa

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım'ın konuşmasından önce salonda 28 Şubat zulmünü anlatan ve o dönemi hatırlatan 2 dakikalık kısa bir film izlettirildi. Yıldırım, film bitince "Bakın orada milli iradenin nasıl el değiştirdiğini çarpıcı şekilde tekrar gördük. Biz niye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyoruz? Diyoruzçünkü millet yetkiyi sandıktadoğrudan kendisi verecek" dedi. Başbakan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "İlk cemre havaya düştü, ikincisi suya düştü haftaya da üçüncüsü toprağa düşüyor. Dördüncü cemre 16 Nisan'da sandığa düşecek, milletin zaferi ile sonuçlanacak."
KARDEŞ DARBE!
Başbakan Binali Yıldırım, 28 Şubat ile 15 Temmuz'un kardeş darbeler olduğunu söyledi.
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